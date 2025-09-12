A- A+

Intercolegial Super League reúne mais de 600 atletas no Recife neste domingo Maior campeonato intercolegial do Brasil promove esporte, solidariedade e integração estudantil

Recife se prepara para receber, neste domingo (14), a quarta edição da Super League, o maior campeonato intercolegial do Brasil. O torneio contará com 603 atletas de 19 colégios de Recife, João Pessoa, Petrolina, Natal e Caruaru. A competição acontece das 7h às 19h, na PSG Academy, no bairro do Ipsep, com entrada gratuita para o público.

Estrutura

No total, serão 46 equipes participantes: 23 masculinas e 23 femininas. As partidas terão transmissão ao vivo pelo canal da Super A no YouTube, incluindo as finais, tanto no masculino quanto no feminino.

Além das disputas em quadra, o evento contará com influenciadores como Suellen Rocha, Carol Maloca, Maju Siqueira e Antonio Gabriel. A narração ficará por conta de Rembrandt Júnior e Ney Silva, trazendo ainda mais emoção às partidas.

A programação da Super League começou na quarta-feira (10) com o tradicional Jantar dos Capitães, realizado no Casarão da Agência Super A, em Casa Forte. Na quinta (11) e sexta (12), os atletas receberam os kits oficiais. Ainda nesta sexta, às 19h, acontece o sorteio dos grupos que definirá os confrontos da competição.

Ação solidária

Além do esporte, o campeonato também promove solidariedade. Durante a Super League, cada equipe e sua torcida participam de uma campanha de arrecadação de doações. O colégio que reunir a maior quantidade será premiado com R$20 mil, incentivando a mobilização social e o engajamento comunitário.

Consolidada como a maior competição estudantil do país, a Super League é organizada pela Super A e reforça o papel do esporte como ferramenta de integração, solidariedade e celebração entre jovens de diferentes cidades.

Com informações da assessoria

