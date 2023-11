A- A+

FUTEBOL Supercampeão no Real Madrid, Marcelo busca sua primeira Libertadores Aos 35 anos, brasileiro está de volta ao Fluminense e quer adicionar mais um título aos tantos que já possui

Quando o Real Madrid assinou em 2006, ninguém imaginava que Marcelo se tornaria uma lenda no Santiago Bernabéu. De volta ao Fluminense aos 35 anos, o lateral brasileiro quer adicionar a Copa Libertadores à sua vasta galeria de títulos.

Com o clube espanhol, Marcelo foi campeão de tudo: cinco Liga dos Campeões, quatro Mundias de Clubes, três Supercopas da Europa, seis Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

São 25 títulos que o alcançou em 2022 o jogador com mais conquistas na história do Real Madrid, só vindo a ser igualado em maio deste ano pelo francês Karim Benzema, que também já deixou o clube.

Adaptação ao "dinizismo"

Após sua saída do Clube Merengue, em 2022, Marcelo teve uma passagem cancelada de cinco meses pelo Olympiacos da Grécia. O Fluminense rapidamente se movimentou no mercado e o repatriou em fevereiro.

“No melhor momento da minha vida”, disse o lateral no Maracanã quando voltou ao clube que o revelou, depois de 17 anos de Espanha.

Para o técnico Fernando Diniz, a contratação de Marcelo era uma prioridade. Considerado um dos melhores laterais dos últimos anos, não demorou para se adaptar à filosofia do "dinizismo", que prega o futebol ofensivo.

Jogador de duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e campeão da Copa das Confederações (2013) pela Seleção, Marcelo cumpriu a promessa que fez à torcida tricolor de voltar para jogar a Libertadores e chegar à final.

Por mais um registro

Dito e feito. Por incrível que pareça, a edição de 2023 da Libertadores é a primeira de Marcelo disputando a carreira. E o que deixa sua história mais interessante é que, caso o Fluminense fique com o título, Marcelo se tornará o décimo jogador brasileiro a conquistar as duas competições de clubes mais importantes do planeta: a Champions e a Libertadores.

"Nosso objetivo desde o primeiro jogo era a final. Em nenhum momento foi fácil. Mais uma vez, mostramos que o Fluminense é um tempo de guerreiros. Tudo isso é culpa do Diniz", destacou o jogador depois da vitória sobre o Internacional por 2 a 1, em Porto Alegre, no jogo de volta das semifinais.

Diniz tinha anunciado a Marcelo que o Fluminense seria um time totalmente diferente do Real Madrid, sem jogadores do nível de Cristiano Ronaldo e Benzema.

"Marcelo é um jogador acima da média do ponto de vista técnico. Extremamente talentoso. Um dos jogadores que vimos nos últimos 15 anos no futebol mundial", destacou o treinador. "É sempre um prazer ver o Marcelo Jogar. Espero que ele tenha uma longa vida no futebol", disse Diniz.

