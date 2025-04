A- A+

Futebol "Superclássico" do futebol chileno é suspenso após morte de dois torcedores na Libertadores Duas pessoas morreram na quinta-feira (10), em um tumulto quando um grupo de torcedores tentou invadir o Monumental de Santiago para assistir à partida contra o Fortaleza

O "superclássico" do futebol chileno deste fim de semana entre Colo-Colo e Universidad de Chile foi suspenso devido às recentes mortes de dois torcedores antes de uma partida da Copa Libertadores em Santiago, anunciaram as autoridades.

Duas pessoas morreram na quinta-feira (10) em um tumulto quando um grupo de torcedores tentou invadir o estádio Monumental de Santiago para assistir à partida do Colo-Colo contra o Fortaleza, pela Copa Libertadores-2025.

"Os Carabineros (polícia) recomendaram que não realizemos a partida. É também um sinal de respeito às vítimas e suas famílias; seus funerais acontecerão neste domingo", anunciou o ministro da Segurança, Luis Cordero, na noite de sexta-feira.

'El superclásico' estava marcado para as 16h00, horário local (17h00 de Brasília), no domingo, como parte do campeonato chileno. O Colo-Colo iria visitar o Estádio Nacional em Santiago, onde a Universidad de Chile manda seus jogos.

A Conmebol anunciou em comunicado que não permitirá a entrada de torcedores nos "próximos jogos do Colo-Colo como mandante" em competições internacionais.

Na quinta-feira, cerca de 100 torcedores tentaram invadir o estádio do Colo-Colo, o Monumental de Santiago, pela força. A polícia interveio para impedir.

Durante a operação, ocorreu uma confusão que provocou a queda de uma cerca, esmagando duas pessoas e causando a morte de ambas.

O Ministério Público está investigando se a polícia teve participação nas mortes dessas duas pessoas, uma adolescente de 18 anos e um menino de 13 anos.

A partida da Libertadores foi cancelada quase três horas após os incidentes.

