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COPA DO MUNDO Supercomputador afirma que a Espanha será campeã da Copa do Mundo de 2026; veja Tecnologia ainda cita mais seleções entre as favoritas; Brasil fica de fora do top cinco

O supercomputador da empresa Opta Analysts, famoso por trazer previsões no mundo do futebol, apontou que a seleção da Espanha é a que mais possui chances de se sagrar campeã mundial em 2026. A tecnologia colocou os espanhóis com 16,1% de chances de vencer a competição, seguida da França (13%) e Inglaterra (11,2%).

No ano de 2022, o mesmo supercomputador chegou a cravar que a seleção brasileira era favorita para levar a taça para casa, com 16% de chances na época. Hoje, a tecnologia não coloca o Brasil nem entre os cinco principais países na disputa — a pentacampeã está em sexto lugar com pouco mais de 6% de chances.





Brasil vence o Panamá pelo placar de 2 a 0 no Maracanã. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

O top cinco da Opta traz também a atual campeã, a Argentina de Messi, como a quarta colocada na corrida pela Copa do Mundo, seguida por Portugal de Cristiano Ronaldo. Ambas possuem 10,4% e 7%, respectivamente. A Alemanha, algoz brasileiro na Copa de 2014, está atrás do Brasil no ranking, em sétima colocada com 5,1% de chances.

Para metrificar a previsão, o supercomputador realiza em torno de 10.000 cenários de simulação para traçar os números fornecidos. Ao longo dos diversos panoramas, em 35,9% alguma seleção seria campeã inédita, um número minoritário que reforça o domínio das já campeãs que ocupam o topo do ranking.

A tecnologia da empresa britânica é famosa por cravar resultados que viriam a se concretizar no futuro. No super Mundial de clubes em 2025, o supercomputador colocava o Chelsea como uma equipe a ser batida na competição, o que se confirmaria com o título dos Blues algumas semanas depois.

Apesar dos êxitos, o “computador vidente” também tem as suas falhas. A própria previsão da Copa de 2022 que colocava o Brasil entre os favoritos, já é um exemplo disso. O supercomputador também se equivocou em relação ao campeão da Premier League deste ano, que segundo ele ficaria com o Liverpool. Ao final da temporada, o título inglês acabou com a equipe do Arsenal.

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