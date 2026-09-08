Supercomputador aponta favorito à Champions e coloca Real Madrid e atual campeão longe do topo; veja
Opta simula possíveis cenários da competição e dá ao Arsenal 20,9% de chances de título; Bayern aparece logo atrás, enquanto Real é apenas o sétimo
A fase principal da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira cercada de expectativas por uma disputa entre alguns dos principais projetos do futebol europeu.
Antes mesmo de a bola rolar, porém, um supercomputador colocou dois dos maiores candidatos em posição pouco confortável: o atual campeão Paris Saint-Germain aparece apenas na quinta posição entre os favoritos, enquanto o Real Madrid ocupa o sétimo lugar.
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O levantamento foi realizado pelo Opta Analyst, que analisou estatísticas avançadas das 36 equipes participantes e simulou diferentes cenários da competição para calcular a probabilidade de cada clube conquistar o título na temporada 2026/27.
O Arsenal lidera com 20,9% de chances. Atual campeão da Premier League e vice da última edição da Champions, após perder a decisão nos pênaltis, o time comandado por Mikel Arteta aparece pouco à frente do Bayern de Munique, que tem 19,4%.
Na terceira posição está o Manchester City, com 12,3%. O clube inglês inicia uma nova era sem Pep Guardiola e ainda aparece com vantagem considerável sobre o Barcelona, quarto colocado, com 8,2%.
O PSG surge somente na quinta posição. Apesar de entrar na competição como atual campeão e buscar mais uma conquista continental, o time de Luis Enrique recebeu 7,1% de probabilidade de ficar com a taça. Na sequência aparece o Liverpool, com 6,1%.
Já o Real Madrid, agora novamente comandado por José Mourinho, é apenas o sétimo favorito, com 4,4%. Segundo as projeções, o clube espanhol está mais próximo de Manchester United (3,8%) e Inter de Milão (3,6%) do que de Barcelona, Bayern ou Arsenal.
O Aston Villa completa os dez primeiros colocados, com 2% de probabilidade de conquistar o torneio.
Veja os dez favoritos ao título da Champions, segundo a Opta:
Arsenal — 20,9%
Bayern de Munique — 19,4%
Manchester City — 12,3%
Barcelona — 8,2%
Paris Saint-Germain — 7,1%
Liverpool — 6,1%
Real Madrid — 4,4%
Manchester United — 3,8%
Inter de Milão — 3,6%
Aston Villa — 2%