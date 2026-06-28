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futebol Supercomputador da Opta aponta favoritos na 2ª fase da Copa; veja as chances do Brasil Para esta etapa, avançaram os dois primeiros colocados dos 12 grupos, do A ao L, além dos oito melhores terceiros colocados, fechando as 32 seleções

Com todos os jogos da fase de 16 avos de final definidos e o chaveamento desenhado, a Copa do Mundo 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, dá início neste domingo ao mata-mata do torneio. Para o Brasil, a segunda fase começa na segunda-feira, diante do Japão, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Diante do cenário, o supercomputador da Opta Analyst, referência em estatísticas e parceiro do Estadão, fez um prognóstico sobre os 16 confrontos da segunda fase e as chances de cada seleção avançar às oitavas de final.

O levantamento prevê as porcentagens de cada equipe avançar diante do seu adversário. O percentual considera todas as formas de classificação: vitória no tempo regulamentar, na prorrogação ou nos pênaltis.

Para esta etapa, avançaram os dois primeiros colocados dos 12 grupos, do A ao L, além dos oito melhores terceiros colocados, fechando as 32 seleções. A campeã terá, a partir de agora, mais cinco jogos pela frente.

CONFIRA O PROGNÓSTICO DA OPTA PARA CADA DUELO

Alemanha x Paraguai - Chave 1

Primeira colocada do Grupo E, a Alemanha enfrenta o Paraguai, terceiro colocado do Grupo D, na segunda-feira, às 17h30 (de Brasília), em Boston. O supercomputador da Opta prevê 78,58% de chances de classificação para os europeus, contra 21,42% dos paraguaios.

França x Suécia - Chave 2

Uma das favoritas ao título, a França se classificou na liderança do Grupo I com 100% de aproveitamento e enfrenta a Suécia, terceira colocada do Grupo F. Aqui, a previsão aponta 81,46% de chances de avançar para os franceses. A Suécia fica com 18,54%. As seleções se enfrentam em Nova Jersey, na terça-feira, às 18h.

África do Sul x Canadá - Chave 3

Um dos anfitriões, o Canadá avançou em segundo lugar do Grupo B e enfrentará a África do Sul, vice-líder do Grupo A, neste domingo, às 16h (de Brasília), em Los Angeles. Segundo a Opta, os canadenses são favoritos, com 68,29% de chances de avançar, contra 31,71% dos sul-africanos.

Holanda x Marrocos - Chave 4

Os holandeses avançaram na liderança do Grupo F, enquanto os marroquinos ficaram em segundo lugar no Grupo C, atrás do Brasil O duelo será disputado nesta segunda-feira, às 22h, em Guadalupe (ME), e tem a Holanda como favorita, com 61,17%, ante 38,83% dos africanos.

Portugal x Croácia - Chave 5

Duas seleções que avançaram em segundo lugar de seus grupos, Portugal no K e Croácia no L, se enfrentam em Toronto (CAN), na quinta-feira, às 20h. Neste duelo, a Opta coloca a equipe de Cristiano Ronaldo em vantagem, com 67,42%, deixando os croatas com 32,58%.

Espanha x Áustria - Chave 6

A Opta projeta a Espanha, líder do Grupo H, com a terceira melhor métrica para avançar nesta etapa. Os comandados de Luis de la Fuente possuem 85,22% de chances de classificação, contra apenas 14,78% dos austríacos, vice-líderes do Grupo J. As equipes entram em campo também na quinta-feira, às 16h, em Los Angeles.

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina - Chave 7

Outro anfitrião, os norte-americanos foram uma grande surpresa e lideraram o Grupo D. Por sua vez, os bósnios ficaram apenas em terceiro lugar do Grupo B. Agora, eles se enfrentam na quarta-feira, às 21h, em Santa Clara. Diante dos resultados, o supercomputador aponta os donos da casa com 78,46% de chances de avançar, contra 21,54% dos europeus.

Bélgica x Senegal - Chave 8

No segundo duelo mais equilibrado da fase, segundo a Opta Analyst, Bélgica e Senegal se enfrentam em Seattle, na quarta-feira, às 17h. Os belgas tiveram dificuldades, mas avançaram na liderança do Grupo G. Já Senegal esteve em um dos grupos mais difíceis e passou como terceiro colocado do Grupo I. Com todos os dados, a previsão é de 56,91% para os belgas e 43,09% para os senegaleses.

Brasil x Japão - Chave 9

A seleção brasileira entra em campo nesta segunda-feira contra o Japão, às 14h (de Brasília), em Houston, após liderar o Grupo C com sete pontos. Os japoneses chegam após o segundo lugar no Grupo F. Os comandados de Carlo Ancelotti possuem 69,45% de chances de avançar, segundo a Opta, contra 30,55% dos asiáticos

Costa do Marfim x Noruega - Chave 10

Africanos e europeus duelam na terça-feira, às 14h, em Dallas. As duas seleções ocuparam a vice-liderança de seus grupos. Os noruegueses estavam no Grupo I, com França e Senegal, e, segundo a Opta, têm 67,81% de chances de classificação. Já a Costa do Marfim, vinda do Grupo E, possui 32,19%. Vale lembrar que deste confronto sairá o adversário do vencedor de Brasil e Japão.

México x Equador - Chave 11

O Estádio Azteca recebe, na terça-feira, às 22h, os donos da casa, México, contra o Equador. O anfitrião liderou o Grupo A com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols. Já os equatorianos avançaram como terceiros colocados do Grupo E. A Opta projeta os mexicanos com 61,35% de chances de classificação, contra 38,65% dos sul-americanos.

Inglaterra x RD Congo - Chave 12

Os ingleses possuem o segundo melhor índice para avançar, segundo o levantamento da Opta. Eles chegam ao duelo com 84,04%, contra 15,96% da República Democrática do Congo. A Inglaterra liderou o Grupo L, enquanto os africanos ficaram com o terceiro lugar do Grupo K. As seleções se enfrentam na quarta-feira, às 13h, em Atlanta.

Argentina x Cabo Verde - Chave 13

Aqui chegamos ao duelo com o maior favoritismo para a Opta. A atual campeã Argentina, que liderou o Grupo J com três vitórias, possui 89,24% de chances de classificação às oitavas de final. Por sua vez, a surpresa Cabo Verde avançou em segundo lugar no Grupo H e chega invicta, com três empates. O representante africano tem apenas 10,76% de chances. A equipe do artilheiro Messi, com seis gols, enfrenta Vozinha e companhia na sexta-feira, às 19h, em Miami.

Austrália x Egito - Chave 14

Diferentemente do duelo anterior, a Opta acredita que australianos e egípcios farão a disputa mais equilibrada. A Austrália passou em segundo lugar no Grupo D, mesma colocação do Egito no Grupo G. As duas equipes se enfrentam em Dallas, na sexta-feira, às 15h. Para o supercomputador, Mo Salah e sua seleção são favoritos, com 53,56%, contra 46,44% do rival.

Suíça x Argélia - Chave 15

Os suíços lideram o prognóstico da Opta com 65,21% de chances, assim como fizeram no Grupo B. Já a Argélia se classificou em terceiro lugar do Grupo J e tem 34,79%. As duas seleções entram em campo na sexta-feira, à 0h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá.

Colômbia x Gana - Chave 16

Por fim, a Opta projeta vantagem colombiana no confronto contra Gana. Líder do Grupo K, a Colômbia tem 71,91%, ante 28,09% dos ganeses, que avançaram como terceiros colocados do Grupo L. Sul-americanos e africanos duelam em Kansas City, na sexta-feira, às 22h30 (de Brasília).

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