Supercopa da Espanha de 2027 será disputada na Turquia
A Arábia Saudita sedia a competição desde 2020, mas foi descartada como sede desta vez devido ao conflito de datas com a Copa da Ásia
A Supercopa da Espanha de 2027 será realizada no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta quinta-feira (13).
O torneio com quatro equipes no formato 'Final Four' acontecerá de 2 a 7 de fevereiro e contará com a participação de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad, informou a RFEF em um comunicado nesta quinta.
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A Arábia Saudita sedia a competição desde 2020, mas foi descartada como sede desta vez devido ao conflito de datas com a Copa da Ásia.
No entanto, a RFEF ressaltou em seu comunicado que a Supercopa retornará à Arábia Saudita em 2028.
O Barcelona é o atual campeão da Supercopa da Espanha, após derrotar o Real Madrid na final de 2026.
O torneio reúne os vencedores da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol, além do vice-campeão da Copa do Rei e do segundo colocado da liga espanhola.