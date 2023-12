Supercopa Feminina de Beach Soccer acontece neste sábado (9) no Recife

A- A+

A capital pernambucana recebe neste sábado (9) mais um grande evento da modalidade: a finalíssima da Supercopa Feminina de Pernambuco.

Sport e Geração 4 vão disputar o título da competição, que é idealizada pelo Instituto de Desenvolvimento Social (IDS) e conta com a chancela da Federação Pernambucana de Beach Soccer, como também da Confederação Brasileira de Beach Soccer.

O Sport é o atual campeão Pernambucano e também atual vice-campeão brasileiro na modalidade. O elenco Rubro-negro conta com a experiente Pintinho, jogadora da Seleção Brasileira Feminina, para conquistar o título.

Já o Geração 4 aposta em um time jovem e cheio de futuras promessas para o Beach Soccer.

A bola vai para jogo às 14h, no Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Em seguida, às 15h, acontece a final do Campeonato Pernambucano Masculino de Beach Soccer.

