A- A+

SUPERCOPA FEMININA 2025 CBF define confrontos da Supercopa Feminina 2025; veja adversário do Sport Competição se inicia no dia 9 de março e será disputada em três fases

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos da primeira fase da Supercopa Feminina 2025. A terceira edição da competição tem início previsto para 9 de março e contará com oito equipes participantes.

O campeonato será disputado em três fases: quartas de final, semifinais e final. Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Real Brasília, São Paulo e Sport disputarão o título.

Bahia x Cruzeiro (Grupo A)

Grêmio x Corinthians (Grupo B)

Sport x São Paulo (Grupo C)

Real Brasília x Flamengo (Grupo D)

*Os clubes da esquerda terão o mando de campo nas quartas de final.

Formato

As equipes se enfrentarão em jogos únicos no formato mata-mata. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. Nas semifinais, terá o mando de campo a equipe com melhor desempenho nas quartas de finais (saldo de gols).

Veja também