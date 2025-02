Supercopa Feminina: CBF divulga tabela detalhada; veja confronto do Sport

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Supercopa Feminina 2025.

Abrindo a competição, o Sport recebe o São Paulo na Ilha do Retiro, na sexta-feira (7), às 21h30.

No sábado (8), o Bahia duela com o Cruzeiro no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana, às 19h.

Já no domingo (9), o Grêmio mede forças com o Corinthians na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo horário, o Real Brasília encara o Flamengo no Estádio Valmir Campelo Bezerra, no Gama.

A competição terá três fases. Na primeira, disputada em jogo único, os vencedores avançam à semifinal. A decisão está prevista para o dia 16 de março.

Onde assistir ao duelo entre Sport x São Paulo:

Único representante de Pernambuco na competição, o Sport decidirá a vaga em casa. O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV.

