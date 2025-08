Superliga de Futebol Americano: Recife Mariners recebe Fortaleza Tritões neste domingo (3)

O Recife Mariners tem mais um grande desafio, neste domingo (3), pela Superliga de Futebol Americano – Conferência Nordeste. A equipe pernambucana recebe o Fortaleza Tritões, a partir das 14h, no estádio Grito da República, em Olinda, Região Metropolitana do Recife.

A expectativa é alta para o duelo que marca a segunda rodada da fase regular e vem sendo tratado como o novo "Clássico dos Mares" por reunir duas potências do futebol americano nordestino.

Vindo de uma vitória na estreia diante do Caruaru Wolves por 35 a 14, o Time da Cidade busca manter a evolução dentro de campo e dar mais um passo em direção aos playoffs.

“A medida que a temporada vai rolando, a preparação precisa ir também se intensificando. Não visando adversários específicos, mas porque trabalhamos com a melhora contínua. Para nós, o principal jogo do ano é sempre o próximo e vamos nos preparar a altura”, pontuou o técnico dos Azuis, Lucas David.

Clássico com identidade

A expectativa é de um jogo equilibrado. Para os atletas, é uma chance de mostrar entrega, técnica e conexão com os torcedores.

“Honrado de poder participar e representar o Time da Cidade em uma partida tão notória quanto essa no cenário do FABR, acredito que vai ser de novo um confronto de qualidade e como atleta isso é o que me motiva a continuar mesmo depois de tanto tempo, competição é o combustível”, enfatizou o quarterback Álvaro Fadini.