Vôlei Superliga Feminina de Vôlei tem dois jogos agendados para o Geraldão, no Recife Partidas estão agendadas para 19 e 20 de março

A Superliga Feminina de Vôlei pode desembarcar no Recife, no mês de março, para dois jogos no Geraldão.

No dia 19 de março, às 21h, Sorocaba e Sesc Flamengo, atual líder da competição, podem fazer o primeiro duelo na capital pernambucana.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a assessoria do Renasce Sorocaba, equipe mandante do duelo, confirmou a informação.

Já presente no sistema da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a partida está prevista para acontecer no Geraldão como segue na imagem abaixo. A iniciativa faz parte do Projeto Vôlei Tour, da CBV, para levar a modalidade para todas as regiões do país.

Sorocaba x Sesc Flamengo na Superliga de Vôlei - Foto: Reprodução

Por sua vez, no dia 20 de março, Sesi Bauru e Minas, duas equipes da parte de cima da tabela, também vão realizar confronto no Recife. A partida está marcada às 19h30.

Em contato com a assessoria da equipe mineira, o confronto foi confirmado no Geraldão.

Bauru x Minas na Superliga Feminina de Vôlei - Foto: Reprodução

A última vez que a Superliga Feminina de Vôlei esteve no Recife foi na temporada de 2023/2024, quando o título da competição foi definido entre Minas e Praia Clube.

