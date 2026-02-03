Qua, 04 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Vôlei

Superliga Feminina de Vôlei tem dois jogos agendados para o Geraldão, no Recife

Partidas estão agendadas para 19 e 20 de março

Reportar Erro
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na ImbiribeiraGinásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira - Foto: Wagner Ramos/PCR

A Superliga Feminina de Vôlei pode desembarcar no Recife, no mês de março, para dois jogos no Geraldão. 

Leia também

• Rebeca Andrade é escolhida para levar a Bandeira Olímpica no Desfile de Abertura de Milão-Cortina

• Recife Vôlei vence, embala na Superliga B e acende briga pelas oitavas

No dia 19 de março, às 21h, Sorocaba e Sesc Flamengo, atual líder da competição, podem fazer o primeiro duelo na capital pernambucana.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a assessoria do Renasce Sorocaba, equipe mandante do duelo, confirmou a informação. 

Já presente no sistema da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a partida está prevista para acontecer no Geraldão como segue na imagem abaixo. A iniciativa faz parte do Projeto Vôlei Tour, da CBV, para levar a modalidade para todas as regiões do país. 

Sorocaba x Sesc Flamengo na Superliga de VôleiSorocaba x Sesc Flamengo na Superliga de Vôlei - Foto: Reprodução 

Por sua vez, no dia 20 de março, Sesi Bauru e Minas, duas equipes da parte de cima da tabela, também vão realizar confronto no Recife. A partida está marcada às 19h30. 

Em contato com a assessoria da equipe mineira, o confronto foi confirmado no Geraldão. 

Bauru x Minas na Superliga Feminina de Vôlei Bauru x Minas na Superliga Feminina de Vôlei - Foto: Reprodução

A última vez que a Superliga Feminina de Vôlei esteve no Recife foi na temporada de 2023/2024, quando o título da competição foi definido entre Minas e Praia Clube.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter