Vôlei Superliga de Vôlei no Recife: saiba onde comprar ingressos para os jogos em março A iniciativa faz parte do Projeto Vôlei Tour, da CBV, para levar a modalidade para todas as regiões do país

A Superliga Feminina, principal competição do vôlei brasileiro, terá duas noites de destaque no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no Recife, nos dias 19 e 20 de março. A expectativa é receber até 8 mil pessoas por noite e as entradas já estão disponíveis através do link.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela internet. A comercialização ocorre em diferentes modalidades.

O Ingresso Solidário garante valor reduzido mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, destinados a uma ação social vinculada ao evento. Também há meia-entrada para estudantes, idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência com direito a um acompanhante quando necessário, doadores de sangue com comprovação de doação no último ano, militares, jovens de baixa renda com ID Jovem e crianças a partir de dois anos com carteirinha de estudante.

Ginásio do Geraldão. na Zona Sul do Recife - Foto: Prefeitura do Recife



Crianças menores de dois anos têm entrada gratuita. Para quem não se enquadra nas categorias previstas, a opção é o ingresso inteiro.

Os bilhetes podem ser comprados de forma individual, válida para apenas um dos dias, ou no formato combo, com acesso aos dois jogos por um valor mais atrativo, especialmente na modalidade solidária. O evento também contará com o Setor Experiência em Quadra, com área reservada dentro da quadra e serviços de open food e open bar.

Jogos

Na quinta-feira (19), o Renasce Sorocaba enfrenta o atual líder Sesc Flamengo, que tem no time a maior pontuadora da competição, a norte-americana Simone Lee, além da medalhista olímpica pela seleção brasileira em Paris 2024, Tainara Santos.



Já na sexta-feira (20), o Geraldão será palco do duelo entre o SESI Bauru, da levantadora campeã olímpica em Londres 2012, a pernambucana Dani Lins, e o Gerdau Minas, da bicampeã olímpica Thaísa Daher (Pequim 2008 e Londres 2012) e de outros nomes de peso, como a central da seleção brasileira Júlia Kudiess.

Serviço

Superliga Feminina no Recife

Ginásio Geraldão (Recife/PE)

Quinta-feira, 19 de março, e sexta-feira, 20 de março

Renasce Sorocaba x Sesc Flamengo (19/03) e SESI Bauru x Gerdau Minas (20/03)

https://bancadoingresso.com.br/event/superliga_fem_em_recife/recife/pe#

