Decisão Superliga masculina de vôlei: Recife recebe decisão entre Vôlei Renata e Sesi-SP neste domingo (28) A final inédita entre as duas equipes paulista acontece a partir das 10h, no ginásio Geraldão

Após o sucesso da final feminina entre Minas e Praia na última semana, o Geraldão recebe neste domingo (28), a partir das 10h, a decisão da Superliga masculina de vôlei 2023/24 com nova expectativa de casa cheia. Vôlei Renata e Sesi-SP, duas equipes de São Paulo, vão buscar o título na Capital pernambucana em uma disputa inédita valendo a taça.

Enquanto o Sesi-SP busca um título que não vem desde 2011 e tenta superar um trauma de quatro vices desde então, o Vôlei Renata tem como objetivo conquistar pela primeira vez a Superliga masculina.

Para chegar até a final, o Sesi-SP teve um confronto duríssimo contra o Joinville e só garantiu a classificação depois da terceira partida de desempate. O destaque da equipe é o jovem Darlan que quebrou o recorde da Superliga com 48 pontos no primeiro jogo da semifinal. Já o Vôlei Renata teve mais facilidade para superar o Guarulhos com duas vitórias.

A equipe de Campinas contará com dois nordestinos em quadra na final. O ponteiro Maurício Borges e o oposto Lucas Borges são de Alagoas e da Paraíba, respectivamente. O pernambucano Anderson Batalha está presente no elenco do Vôlei Renata, mas não vem para o Recife por conta de uma lesão no joelho esquerdo.

Apesar do cansaço presente em todos os atletas e comissões técnicas após uma temporada longa e desgastante, o técnico argentino do Vôlei Renata, Horácio Dileo, destacou a importância de desfrutar esse momento que pode trazer o primeiro título da equipe.

“Nesta semana a gente completa 42 de trabalho, mas é um momento mágico que todo mundo sonha. Tenho 61 anos e estou jogando a minha primeira final [de Superliga]. Eu não tenho cansaço. Os atletas estão desejando que chegue o domingo. Vai ser um dia de desejo e alegria. É um lugar de orgulho, onde todo mundo quis estar desde o primeiro momento e só dois conseguiram”, analisou Horácio.

Se por um lado o técnico está na sua primeira decisão, o Sesi-SP conta com uma arma importante no elenco. O capitão Éder Carbonera, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, acumula sete títulos de Superliga no currículo, além de ter participado de dez finais. Ele comentou sobre seu papel com os mais jovens fora da quadra.

"Eu acho que posso agregar trazendo um pouco da minha experiência para a equipe. Temos que saber dosar a euforia e saber focar na hora que precisa trabalhar. Tentei trazer tranquilidade e também um pouco da responsabilidade do que significa estar numa final e como ganhar um título impacta na carreira de cada um e como marca o grupo”.

Ingressos

Ainda restam ingressos para acompanhar a decisão da Superliga masculina. As entradas para o anel superior estão disponíveis por R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia) e podem ser comprados no site da bilheteriadigital.com.

Onde assistir a final da Superliga masculina entre Vôlei Renata x Sesi-SP?

TV Globo (rede aberta) e SporTV (canal fechado).

Ação sustentável

A Bet7k, patrocinadora da Superliga de Vôlei, realizou uma ação nas duas decisões da Superliga no Recife. Em parceria com a agência Heatmap, foram entregues 9 mil ecocopos para os torcedores presentes no duelo do feminino, entre Minas e Praia Clube. A expectativa é que, com isso, tenho sido evitada a produção de 126 kg de lixo plástico. A ativação também acontecerá neste fim de semana, no mesmo ginásio Geraldão.

