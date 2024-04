Superliga: Sesi-Bauru conquista bicampeonato em Recife neste domingo (28)

A- A+

Terra do frevo, do maracatu e, nos últimos finais de semana, do voleibol. Recife protagonizou mais uma final da Superliga de Vôlei, onde o Sesi-Bauru foi consagrado o campeão da temporada 2023/2024.

O ginásio do Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, recebeu os times paulistas do Sesi e Vôlei Renata para disputarem a final da liga nacional. Por três sets a zero, o Sesi dominou maior parte da partida e conseguiu título após jejum de 13 anos.

O oposto Darlan foi o maior pontuador da final e foi eleito o MVP (melhor jogador do campeonato) da temporada. O troféu de melhor jogador da decisão também ficou com o Sesi-Bauru, com o levantador Thiaguinho. Campeão olímpico como jogador, Anderson foi eleito o melhor técnico da competição.

“Foi muito bacana ver esse projeto crescendo, dando certo, estamos revelando vários jogadores e fazendo que eles acreditem neles mesmos. Muito feliz pela oportunidade que o Sesi-SP proporciona. Quero agradecer à comissão técnica, atletas, família e quem aqui está para nos prestigiar. Vamos comemorar muito e já pensar no que virá pela frente”, disse o técnico Anderson Rodrigues, à Folha de Pernambuco.

O jogo

No primeiro set, o time de Campinas abriu o placar, mas foi o Sesi que manteve a liderança durante todo o tempo. Com larga vantagem, venceu o primeiro tempo de jogo por 25x16.

Já no segundo set, o duelo manteve-se acirrado, tendo o Renata à frente do placar no início do tempo. Quase na metade do set, o Sesi reage e passa na frente do time campineiro e fecha placar por 25x23.

O terceiro e decisivo set marcou a consagração do Sesi em quadra. Apesar da disputa ponto a ponto, o Sesi engatou alguns pontos e, com cravada de Darlan, venceu por 25x20, consagrando o título.

Apoio da torcida

Os pernambucanos garantiram a festa da final da Superliga. Com o ginásio lotado de pessoas de muitas localidades e idades, a festa ficou consagrada na final. A aposentada Nadir Rego da Silva, de 83 anos, foi prestigiar o time do seu neto, o jogador Silvio Roberto, que atua pelo Sesi. “Vim pela energia, estou muito feliz com a vitória. Gosto de vôlei há bastante tempo”, contou Nadir que, orgulhosamente, carregava as medalhas pertencentes ao neto em seu pescoço.

Nadir Rego, 83 anos, foi prestigiar o time do neto | Foto: Maysa Sena/Folha de Pernambuco

Apesar de dividida, a torcida para o Sesi sobressaia nas arquibancadas e entoava o grito “Sesi, Sesi”. A redatora Gabriela Teixeira, que é uma entusiasta do vôlei, adorou conferir a vitória do time de Bauru. “Sempre acompanho vôlei e é a minha atividade física favorita, então, não podia deixar de assistir a final aqui em Recife. É muito bom ver o quanto as pessoas gostam e vibram”, sinalizou Teixeira.

Seleção Final Superliga Masculina 23/24

Levantador: Thiaguinho Veloso

Oposto: Darlan Souza

Central 01: Juninho Paixão

Central 02: Judson Nunes

Ponteiro 01: Adriano Xavier

Ponteiro 02: Lukas Bergmann

Líbero: Douglas Pureza

Atleta Revelação: Lukas Bergmann

MVP: Darlan Souza

Melhor Técnico: Anderson Rodrigues

