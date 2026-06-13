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Copa do Mundo

Superstição? Pela segunda vez, o Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho

Seleção disputa seu primeiro jogo da Copa contra o Marrocos de Hakimi

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Danilo usa a camisa 13 no amistoso contra EgitoDanilo usa a camisa 13 no amistoso contra Egito - Foto por KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Como diria o professor Zagallo, “Brasil campeão: 13 letras”. Neste sábado, dia 13, às 19h, a seleção estreia na Copa do Mundo 2026. Contra o Marrocos, em Nova Jersey, o grupo C disputa sua primeira rodada. Há 20 anos, na Copa da Alemanha, a Canarinho também estreou em um dia 13 de junho. 

Nessa partida contra a Croácia, o Brasil mostrou o futebol do famoso “quadrado mágico”, quarteto ofensivo formado por Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Adriano e Kaká – que marcou o gol do 1 a 0. O Brasil se classificou, junto da Austrália, com 9 e 4 pontos, respectivamente. Um total de 13 pontos.

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Quem também faz estreia é Carlo Ancelotti, que encara sua primeira Copa como treinador. O italiano já passou por clubes como Milan, Bayern de Munique e Real Madrid. A Seleção Brasileira é a 13ª equipe que ele treina – contando com a Itália, onde foi auxiliar técnico de 1992 a 1995. 

Todas essas brincadeiras com o número 13 foram motivadas pela série da Netflix, “Brasil 70: A Saga do Tri”, que dramatiza a busca pelo título. Conhecido por ser supersticioso, o técnico Zagallo, representado por Bruno Mazzeo, faz correlações constantes com o numeral cabalístico.

Para quem acredita, pode ter significado. Na numerologia, prática esotérica com números, o 13 representa transformação. Nesse sentido, a Copa de 2006 foi a primeira eliminação do Brasil desde o penta, dando início a um jejum de 24 anos sem erguer a taça. Superstição ou não, é fato que neste novo dia 13 de junho a Seleção encara um recomeço. Vale lembrar que “Marrocos perde” tem 13 letras.

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