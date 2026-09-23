A- A+

julgamento Supremo Tribunal da França recusa recurso e Hakimi será julgado por estupro O recurso impetrado pela defesa do lateral do Paris Saint-Germain em Versalles era a última via no sistema judicial francês

O lateral-direito Achraf Hakimi enfrentará o banco dos réus por acusação de estupro contra uma jovem em 2023.



A defesa do marroquino havia entrado com um recurso no Supremo Tribunal de Versalles, a mais alta estância judicial francesa, que recusou examinar o pedido nesta quarta-feira, encaminhando o caso à julgamento.





A decisão do Supremo Tribunal divulgada nesta quarta informa que Hakimi deve comparecer perante o Tribunal penal do departamento dos Hauts-de-Seine para responder sobre a acusação de estupro ocorrida há três anos.

Hakimi, Capitão do Marrocos. Foto: Alfredo Estrella/AFP



O recurso impetrado pela defesa do lateral do Paris Saint-Germain em Versalles era a última via no sistema judicial francês e agora o jogador terá de se defender perante o juiz, possivelmente apenas em 2027.



"O Tribunal de Cassação rejeitou o recurso de Achraf Hakimi, decidindo que não havia fundamentos sérios para justificar sua admissão, de acordo com o parecer do relator e as conclusões do Procurador-Geral", explicou o advogado Bertrand Périer, em comunicado.



"Meu cliente lutará até o fim", afirmou o advogado de Hakimi, que sempre desmentiu a acusação de estupro, dizendo-se inocente. A jovem, na época com 24 anos, conheceu o jogador através do Instagram e foi até a casa do jogador em um carro de aplicativo. Segundo sua defesa, ao chegar no local, ela foi beijada à força e obrigada a relações sexuais não consentidas.

Veja também