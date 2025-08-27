Surf Kids reúne jovens talentos nas ondas de Olinda neste final de semana
Segunda etapa do campeonato acontece na Praia de Zé Pequeno, na cidade da Região Metropolitana do Recife
O Surf Kids, campeonato voltado para talentos mirins das ondas, realiza a sua segunda edição na Praia de Zé Pequeno, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, neste sábado (30) e domingo (31), das 8h às 17h.
A praia é um dos poucos locais do litoral pernambucano onde ainda é possível praticar o surf, já que a maior parte da orla do Recife apresenta restrições com os ataques de tubarão registrados anteriormente.
Uma das apostas para o torneio é a olindense Mel Duarte, de 8 anos. A menina venceu a primeira etapa do Surf Kids, que aconteceu em Porto de Galinhas, na categoria Sub-08 e está se destacando em competições da modalidade. Ela ainda conquistou o terceiro lugar na Sub-10, quando enfrentou atletas mais velhas e com mais experiência.
No último final de semana, Mel disputou o Circuito Municipal Rusty Power Surf Olinda, reunindo atletas de várias gerações no tradicional pico do Zé Pequeno, e ficou em segundo lugar.
Uma das apostas para o futuro do Surf de Pernambuco, a pequena surfista treina nas praias de Porto de Galinhas, no Litoral x do estado, e acumula outros pódios, como o projeto Talento Feminino Onda 1, da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) com apoio do COB, onde se destacou em primeiro lugar em sua categoria infantil.
Serviço:
Segunda etapa do Campeonato Surf Kids 2025
Quando: sábado (30) e domingo (31)
Onde: Praia de Zé Pequeno - Olinda
Horário: das 8h às 17h.