Surf Surf Kids reúne jovens talentos nas ondas de Olinda neste final de semana Segunda etapa do campeonato acontece na Praia de Zé Pequeno, na cidade da Região Metropolitana do Recife

O Surf Kids, campeonato voltado para talentos mirins das ondas, realiza a sua segunda edição na Praia de Zé Pequeno, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, neste sábado (30) e domingo (31), das 8h às 17h.

A praia é um dos poucos locais do litoral pernambucano onde ainda é possível praticar o surf, já que a maior parte da orla do Recife apresenta restrições com os ataques de tubarão registrados anteriormente.

Uma das apostas para o torneio é a olindense Mel Duarte, de 8 anos. A menina venceu a primeira etapa do Surf Kids, que aconteceu em Porto de Galinhas, na categoria Sub-08 e está se destacando em competições da modalidade. Ela ainda conquistou o terceiro lugar na Sub-10, quando enfrentou atletas mais velhas e com mais experiência.

No último final de semana, Mel disputou o Circuito Municipal Rusty Power Surf Olinda, reunindo atletas de várias gerações no tradicional pico do Zé Pequeno, e ficou em segundo lugar.

Uma das apostas para o futuro do Surf de Pernambuco, a pequena surfista treina nas praias de Porto de Galinhas, no Litoral x do estado, e acumula outros pódios, como o projeto Talento Feminino Onda 1, da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) com apoio do COB, onde se destacou em primeiro lugar em sua categoria infantil.

Serviço:

Segunda etapa do Campeonato Surf Kids 2025



Quando: sábado (30) e domingo (31)

Onde: Praia de Zé Pequeno - Olinda

Horário: das 8h às 17h.

