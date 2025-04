Surfe: Luana Silva é vice-campeã da etapa de Bells Beach

A- A+

A jovem surfista brasileira Luana Silva fez história na madrugada deste domingo (27) ao garantir o vice-campeonato da etapa de Bells Beach, Austrália, do Circuito Mundial de Surfe. Esta foi a primeira vez que a jovem, de 20 anos de idade, disputa uma decisão de etapa da competição.

Luana, que nasceu no Havaí, mas é filha de pais brasileiros, perdeu na decisão para a australiana Isabella Nichols por 16,26 pontos a 12,67. A brasileira fez um grande ano de 2024 no Mundial Júnior da WSL (Liga Mundial de Surfe), com o título da competição.

ISABELLA NICHOLS É CAMPEÃ EM BELLS BEACH!



A australiana bate a nossa Lulu Silva e vence o Rip Curl Pro Bells Beach! Ela que bateu na trave, em El Salvador, agora escreve seu nome na escadaria mais famosa do surfe! #WSLBrasil pic.twitter.com/MXP9qiGFpn — WSL Brasil (@WSLBrasil) April 27, 2025

“Estou muito orgulhosa do meu desempenho. Estou feliz por ter superado alguns bloqueios mentais, obstáculos mentais que não conseguia superar no começo. É uma grande conquista para mim”, afirmou Luana Silva.

Se o título da disputa feminina ficou com a australiana Isabella Nichols, no masculino a conquista ficou com Jack Robinson, também da Austrália.

JACK ROBINSON É CAMPEÃO EM BELLS BEACH!



Com um somatório de 14.14 contra 13.87, Jack Robinson vence Kanoa Igarashi e vai tocar o sino em Bells Beach pela primeira vez! #WSLBrasil pic.twitter.com/t43kmDbQKA — WSL Brasil (@WSLBrasil) April 27, 2025

