Surfista americana agredida por brasileiro na Indonésia registrou BO: "Quero que paguem"

A surfista americana Sara Taylor, que foi agredida pelo brasileiro João Paulo Azevedo, em Bali, na Indonésia, disse, em entrevista ao G1, nesta sexta-feira (7), que fez um boletim de ocorrência.

A atleta pede punição para o capixaba, um amigo dele que a agrediu verbalmente e também para outros envolvidos na confusão.

Nas últimas semanas, circularam, pelas redes sociais, vídeos que mostram João Paulo dando socos na surfista ainda dentro do mar. E a confusão segue na faixa de areia da praia.

"Eu estava surfando, estava cheio, e vi alguns caras que estavam se esbarrando. Às vezes, acontece no surfe, mas a onda veio, e eu estava no lugar certo. Esse cara, de forma intencional, esbarrou em mim, não foi um acidente. Ele veio na minha direção, como se quisesse me bater. Eu o empurrei da minha frente. Ele estava gritando algo que era a onda deles, mas eu perguntei, 'Era você ali?' E ele disse 'Não, era meu amigo'. Eu não queria ficar discutindo, eu só queria surfar, então eu joguei água na cara dele, como se fosse para ele parar, tipo, por que você está gritando comigo? E eu continuei nadando e foi aí que ele me bateu", contou Sara ao G1.