Surfista capixaba dá soco na cabeça de atleta americana em Bali; vídeo

O surfista capixaba João Paulo Azevedo, conhecido como JP Azevedo, socou a surfista americana Sara Taylor em sessão de surf em uma praia de Bali, ilha da Indonésia, na quarta-feira (5). Segundo a revista de surf australiana Stab, que identificou o brasileiro como autor da agressão, a confusão entre os esportistas começou após uma disputa por ondas.

Taylor compartilhou um vídeo que mostra o momento da violência nas redes sociais. A surfista pediu ajuda aos seguidores para identificar os dois surfistas envolvidos na agressão. Brasileiros apontaram ser o capixaba JP Azevedo e o marcaram na postagem.

A identidade do agressor também foi confirmada pela Gazeta do Espírito. Uma reportagem publicada pelo jornal há três semanas aponta que o surfista mora na Indonésia desde 2019.

O GLOBO tentou contato com JP Azevedo pelas redes sociais, mas a conta do surfista no Instagram foi excluída.

Em publicação na internet, o surfista Adriano Portela admitiu "ter agido com raiva e desrespeito" no episódio, mas negou ter agredido fisicamente a atleta. Ele afirma que o vídeo não mostra tudo o que aconteceu.

O brasileiro pediu desculpas pelo ocorrido e disse ter entrado em contato com a vítima para tentar "fazer as pazes".

Repercussão nas redes

O surfista Felipe Toledo comentou a publicação da americana e lamentou o ocorrido.

"Sinto muito que isso aconteceu com vocês e espero que estejam bem. Não se preocupem com pessoas com esse tipo de energia, elas não duram, a vida vai cobrar. Vamos faer o que pudermos para encontrá-los", escreveu.

"Eu amo o surf, me curei da depressão com ele. Mas, essa parte que vimos de brigas por causa de onda é uma infantilidade. Gente, para que isso? O surf é lugar para relaxar e não para agredir uma mulher", comentou uma internauta brasileira.

A marca de roupas Quebra Onda também se pronunciou sobre o caso e e anunciou a decisão de finalizar a parceria com JP Azevedo.

"A Quebra Onda após tomar conhecimento dos lamentáveis fatos ocorridos reitera que repudiamos toda e qualquer tipo de violência sendo ela principalmente contra as mulheres. Tendo como inadmissível esse tipo de comportamento comunicamos que tomamos a imediata decisão de finalizar a nossa parceria com o atleta."

