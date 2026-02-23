A- A+

Afogamento Surfista morre afogado em praia de Portugal O acidente aconteceu perto do local onde um turista de 20 anos sumiu depois de mergulhar

Um surfista alemão, com cerca de 40 anos, morreu afogado na tarde desta segunda-feira enquanto praticava o esporte na Praia do Canal, em Aljezur, uma vila portuguesa.

De acordo com autoridades, o homem foi retirado da água por um amigo e a morte foi declarada momentos depois, pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) do país.

O acidente ocorreu ainda no início da tarde e o salvamento, já na areia, mobilizou a Polícia Marítima de Lagos, Bombeiros e um helicóptero.

A tragédia ocorreu próximo do local em que um turista de 20 anos desapareceu depois de mergulhar.

Ele foi visto pela última vez na quinta-feira passada. De acordo com a Polícia Marítima, as buscas para encontrar o turista seguem na região.

Medidas de Prevenção de Afogamentos, segundo a Defesa Civil do Paraná

Na praia, essas instruções devem ser seguidas para evitar episódios de afogamento:

Nade sempre perto de um guarda-vidas.

Pergunte ao guarda-vidas o melhor local para o banho de mar.

Não superestime sua capacidade de nadar.

Tenha sempre atenção com as crianças.

Nade longe de pedras, estacas ou píeres.

Evite ingerir bebidas alcoólicas antes do banho de mar.

Mais de 80% dos afogamentos ocorrem em valas (corrente de retorno)

Nunca tente salvar alguém se você não for preparado para fazê-lo, muitas pessoas morrem desta forma.

Antes de mergulhar no mar, certifique-se da profundidade.

Veja também