Surfista portuguesa é chantageada após receber fotos produzidas por IA em que aparece nua

A surfista portuguesa Mariana Rocha Assis, de 26 anos, denunciou o assédio de que tem sido alvo nos últimos tempos. Em publicação feita nas redes sociais nesta quarta-feira, a jovem afirmou que, no último dia 17 de novembro, recebeu em seu celular imagens geradas por inteligência artificial em que ela aparece nua.

“Tenho passado por um inferno emocional ultimamente e gostaria de partilhar a minha história, pois acredito que há mais vítimas como eu a sofrer com esse novo tipo de assédio”, iniciou Mariana, que disse ser vítima de “DeepNude”. Ela afirmou que as imagens que recebeu em seu celular “parecem reais”, apesar de só o rosto lhe pertencer.

“Essa pessoa em questão disse-me para lhe pagar um total de cinco mil [euros, equivalente a R$ 26 mil], e que eu tinha até hoje para lhe mandar, mas não mandei. Ele disse-me que vão enviar para a minha família, amigos, patrocinadores e clientes do hotel”, acrescentou a jovem.

“Fala-se muito sobre como as coisas evoluíram. Hoje eu vi o lado negro desse mundo assustador. Perdi muito dinheiro, vou ter fotos minhas a circular online. E o mais assustador é que está a acontecer com muita gente. Por isso, cuidado”, alertou Mariana.

A campeã mundial de surfskate (em 2017) também afirmou que os “hackers estão a destruir vidas [e] sonhos”. “O meu ainda está vivo, aos poucos estou a chegar lá. Por mais que eu acredite que a Inteligência Artificial tem os seus pontos bons, é assustador para onde estamos a ir.”

Por fim, Mariana pediu aos políticos que façam algo contra este tipo de crime. Com a disseminação do uso de Inteligência Artificial, crimes como esse passaram a ser mais comuns. No início deste mês, fotos de 20 alunas de um colégio no Rio de Janeiro foram adulteradas, com nudes falsos criados por aplicativos, enviados a um grupo de mensagens.

Esfaqueada após tentativa de estupro

Esta não é a primeira vez que Mariana sofre algum tipo de violência. Em 2018, aos 21 anos, a surfista sofreu uma tentativa de estupro e acabou sendo esfaqueada. A jovem andava sozinha pelas ruas de Portugal quando foi abordada por um homem, que tentou abusá-la sexualmente.

Na ocasião, ela reagiu e deu uma joelhada nos testículos do homem. Depois, foi atingida por uma faca no abdômen. “Ia para casa sozinha de noite quando um homem tentou me estuprar. Não conseguiu. Tive o sangue frio de dar-lhe uma joelhada nos testículos e depois ele esfaqueou-me na barriga”, escreveu na época.

“Tenho muito respeito pelas mulheres que não conseguem reagir como eu e são violadas por estes loucos que andam à solta e deviam estar no inferno. Graças a Deus, estou viva”, concluiu.

