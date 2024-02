Surfista Tainá Hinckel aumenta para 157 o número de vagas olímpicas do Brasil em Paris

A surfista catarinense Tainá Hinckel garantiu, nesta quinta-feira (29), vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, ao ficar entre as 12 primeiras colocadas no ISA Games, em Margara, Porto Rico. Tainá se junta a Tati Weston-Webb, que também estará na Olimpíada na mesma modalidade.

A delegação brasileira soma 157 vagas conquistadas para Paris em 28 modalidades, sendo 97 femininas e 45 masculinas, além de outras 15 sem gênero definido (hipismo e natação).

Além de Tainá Hickel, classificaram-se para a Olimpíada Sol Aguirre (Peru), Yolanda Sequeira (Portugal) e Nadia Erostarbe (Espanha). Natural de Palhoça (SC), Tainá Hinckel, atual campeã brasileira segue na disputa pelo título do ISA Games.

Além das vagas individuais, Tainá e Tati poderão assegurar mais um lugar olímpico por equipe para o surfe brasileiro no ISA Games. Esta vaga iria para a Confederação Brasileira de Surfe, que indicaria a atleta selecionada.

A onda da classificação



O ISA Games tá emoção purinha no YouTube do Time Brasil e a tarde de hoje foi com vaga de Tainá Hinckel nos Jogos Olímpicos garantida!



Confere aí a onda que classificou a brasileira para o round 5 da competição e, de quebra, carimbou o passaporte… pic.twitter.com/1xfjSHWn4N