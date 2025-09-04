Qui, 04 de Setembro

Surf

Surfistas disputam liderança do Pernambucano em Olinda

Circuito Jisk Pernambucano de Surf 2025 reúne atletas de vários estados no pico do Zé Pequeno

Competição reúne surfistas de todo o NordesteCompetição reúne surfistas de todo o Nordeste - Foto: Alexandre Gondim

O surfe pernambucano volta a movimentar Olinda. Entre os dias 5 e 7 de setembro, o Pico do Zé Pequeno, no Bairro Novo, recebe a segunda etapa do Circuito Jisk Pernambucano de Surf 2025, reunindo competidores de diferentes estados em busca da liderança do campeonato estadual.

Após sediar o Rusty Power Surf e o Surf Kids Geração Futuro, a praia do Bairro Novo abre espaço novamente para grandes disputas. Nesta etapa, estão em jogo títulos em nove categorias, que vão do Sub 16 ao 60+, além do Feminino Open, SUP Wave e Adaptado.

Nova geração em destaque

As categorias de base, Sub 16 e Sub 18, ganham atenção especial por integrarem o calendário da ISA (International Surfing Association). Jovens talentos, como Felipe Almeida, Gabriel Medeiros, Miguel Gomes, Emily Nicole e Nicole Silva, desafiam limites ao competir em faixas etárias acima da sua. Segundo Luizito Almeida, coordenador da Federação Pernambucana de Surf (FEPESurf), isso demonstra a evolução técnica dos atletas.

Competição de nível regional

Além dos surfistas locais, nomes de Santa Catarina, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Fernando de Noronha elevam o nível do torneio. Na primeira etapa, brilharam atletas como Thalis Luis (PE), o remador Carlos Chalaça (PE), a catarinense Nalu Denski e o master Claudio Marroquim (PE), vencedor nas categorias 50+ e 60+.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Federação Pernambucana de Surf (@fepesurf)

Resultados da primeira etapa

Sub 16: Felipe Homsi (PB) liderou com 11.75 pts
Sub 18: Luan Lapolli (PE) assumiu a ponta com 11.50 pts
Senior 28+: Phelippe Maia (CE) venceu com 11.75 pts
Adaptado: Otavio Maolyy (PE) se destacou com 9.50 pts
SUP Wave: Carlos Chalaça (PE) dominou com 13.80 pts
Feminino: Nalu Denski (SC) levou a melhor com 8.30 pts
40+: Klinger Peixoto (AL) venceu com 12.25 pts
50+ e 60+: Claudio Marroquim (PE) foi campeão em ambas

O evento é promovido pela FEPESurf e Associação de Surf de Olinda, com apoio do Governo de Pernambuco, Prefeitura de Olinda e empresas parceiras como Fu-Wax, Surfguru e Caminho do Surf.

Com informações da assessoria

