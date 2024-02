A- A+

Violência Envolvido em ataque ao ônibus do Fortaleza se apresenta à Polícia Civil e confessa participação Ataque ao ônibus do time aconteceu na madrugada da última quinta-feira (22) e deixou seis jogadores feridos

Um homem suspeito de ter participado do ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza, na última quinta-feira (22), se apresentou nessa segunda (26) à Polícia Civil. De acordo com a corporação, o homem, que estava na presença do advogado, confessou ter participado da ação.

De acordo com Ivison Tavares, advogado do suspeito, o rapaz, que estava voltando para casa no ônibus com outros torcedores do Sport, muniu-se com pedras após receber a informação de que a torcida organizada do Fortaleza, juntamente com a torcida organizada do time rival da cidade, estava chegando de encontro a eles.

"Ele é residente de Camaragibe e foi para o jogo a pé. Na volta, por não ter tido transporte coletivo e ele não ter um veículo próprio, ele iria voltar mais uma vez andando. Foi quando passou um dos ônibus fretados, em que ele tinha um amigo, e subiu. No caminho para casa, um outro ônibus de torcedores do Sport estava quebrado. Eles pararam para prestar auxílio e chegou a informação que uma torcida organizada do time rival, sendo apoiada por outra organizada rival aqui da cidade, estava chegando. Então eles, de uma forma preventiva, desceram do ônibus, se muniram dessas pedras e quando o ônibus chegou, já arremessaram.", disse o advogado.

Ainda segundo o advogado, ele não é sócio da torcida organizada do Sport.

"Ele não é sócio do Sport e nem da torcida organizada. Mas ele assiste aos jogos próximo da torcida organizada", afirmou.

O rapaz foi liberado após o depoimento, pois não houve flagrante. De acordo com a polícia, testemunhas e outros suspeitos estão sendo ouvidos. A polícia ainda disse que segue investigando para identificar os demais envolvidos.

Confira a nota da Polícia

A Polícia Civil de Pernambuco informa que segue com as diligências de investigação do caso e está realizando oitivas de testemunhas e suspeitos. Ontem (26), um deles confessou participação na ação do dia 21/02/24 e continuam as investigações para a identificação dos demais envolvidos.

