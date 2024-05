A- A+

Crime Suspeitos de participar do atentado ao ônibus do Fortaleza são soltos e vão responder em liberdade Dos 11 indiciados no inquérito, sete estavam presos de forma temporária; Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) solicitou a conversão em prisão preventiva, mas foi negado

Os integrantes da torcida organizada do Sport, suspeitos de participar do atentado ao ônibus do Fortaleza, se tornaram réus do caso que aconteceu próximo à Arena de Pernambuco, no mês de fevereiro. No total, são 11 indiciados pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Os sete que estavam presos de forma temporária foram soltos e vão responder em liberdade, assim como os outros dois que haviam se entregado voluntariamente. Dois elementos seguem foragidos.

A Polícia Civil chegou a solicitar a prisão preventiva dos suspeitos, mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. A liberdade foi concedida a partir do cumprimento de medidas cautelares.

Os réus estão proibidos de acompanhar os jogos do Sport dentro ou fora de casa e também não podem frequentar a sede da torcida uniformizada. Além disso, num período de 15 dias, eles não vão poder sair da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os denunciados vão responder pelos crimes de tentativa de homicídio e associação criminosa. A exceção será o presidente do grupo organizado que está denunciado apenas por associação criminosa.

“Essas pessoas estão plenamente identificadas e respondem perante à justiça. O posicionamento da Polícia [Civil] é pela prisão, é importante deixar claro isso. Mas também é importante posicionar nosso respeito às decisões dos poder judiciário. Apesar de não decretar as prisões, as medidas cautelares são ações que podem ajudar a reprimir as atividades criminosas", iniciou Antônio Barros, gestor do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) que também destacou que a Polícia vai ficar atento aos réus.

"O juiz foi muito claro que em caso de qualquer descumprimento de medida cautelar, pode pedir a prisão preventiva. E a Polícia vai fazer questão de informar a justiça", compleotu Antônio Barros.

Com o fim do inquérito, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) concluiu que o ônibus da delegação do Fortaleza não era o alvo. Os integrantes do grupo organizado buscavam o ônibus de uma torcida rival ligada ao clube cearense.

“Eles [uniformizada do Sport] não tinham a intenção de atacar o time do Fortaleza. Eles pensavam que era uma torcida rival”, revelou o gestor do CORE.

