A- A+

Futebol Internacional Suspensão é confirmada e Lewandowski não poderá jogar contra Atlético de Madrid O atacante polonês vai perder três jogos do Campeonato Espanhol

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAD) ratificou nessa quarta-feira (04) a suspensão de três jogos de Robert Lewandowski, e com isso o atacante polonês do Barcelona não poderá disputar o jogo de domingo contra o Atlético de Madrid, o primeiro em que ficará de fora.

Uma fonte do clube catalão disse à AFP que o Barcelona vai acatar a decisão, apesar de na semana passada um tribunal de Madri ter concedido uma medida cautelar, que permitiu a Lewandowski jogar o dérbi contra o Espanyol no último fim de semana (1-1).

A decisão provocou a ira do clube azul e branco, que se sentiu prejudicado com a medida da justiça ordinária.

Lewandowski foi punido com três jogos pela expulsão contra o Osasuna em novembro, antes do intervalo da Copa do Mundo, e pelo gesto que teria feito se referindo ao árbitro, levando o dedo ao nariz, o que foi considerado pelos tribunais de futebol como desacato ao árbitro.

Além da partida contra o Atlético, Lewandowski também perderá as partidas contra Getafe e Girona.

A decisão provocou irritação no clube azul e branco, que se sentiu prejudicado com a medida da justiça ordinária.

Veja também

Fut-7 Pernambucano de 11 anos pede ajuda para pagar viagem e jogar pela Seleção brasileira sub-12