Suspenso após levar cartão vermelho, Neymar desfalca o PSG contra o Lens

Após receber cartão vermelho na partida contra o Strasbourg, Neymar foi punido com um jogo de suspensão no Campeonato Francês, segundo anúncio da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) nesta sexta-feira (30).

O jogador do Paris Saint-Germain foi expulso após apenas dois minutos durante a complicada vitória sobre o Strasbourg por 2 a 1, recebendo o cartão amarelo por um lance em que atingiu o rosto de Adrien Thomasson no minuto 61 de jogo. A segunda advertência veio no minuto seguinte por simulação na área dos adversários.

Com a punição, o atacante não poderá disputar o jogo do PSG contra o segundo colocado Lens, pela 17ª rodada da Ligue 1 no próximo domingo (1), no Estádio Bollaert.

A organização francesa também anunciou uma sanção sobre o italiano Marco Verratti, que estará disponível para a próxima partida no Campeonato Francês, mas ficará de fora da final da Copa da França contra o Chateauroux, no dia 6 de janeiro, no Estádio Gaston Petit.

O volante do time parisiense recebeu o seu terceiro cartão amarelo no jogo contra o Strasbourg, em um total dez partidas oficiais.

