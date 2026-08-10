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Sport Suspenso, Augusto Pucci vira desfalque no Sport para jogo contra o Londrina Lateral-direito recebeu o terceiro amarelo, na vitória leonina por 1x0 sobre o Vila Nova

O Sport terá uma baixa para encarar o Londrina, na próxima sexta-feira (14), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série B. O lateral-direito Augusto Pucci recebeu o terceiro amarelo, contra o Vila Nova, e terá que cumprir suspensão.

Titular nas quatro últimas partidas do Leão na Segundona, Pucci levou o amarelo aos 41 minutos do primeiro tempo. Ainda no intervalo, foi substituído por Claudinho.

Sem Pucci, aliás, Claudinho deve ser o titular diante do Londrina. Confirmada a escolha de Gilmar Dal Pozzo, será a primeira vez que o camisa 27 será utilizado entre os titulares.

Relacionado nos últimos quatro jogos, Claudinho só havia atuado por pouco minutos no empate com o Goiás. Contra o Operário-PR e o Cuiabá, não saiu do banco de reservas.

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