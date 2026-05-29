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Sport Suspenso, Felipinho é baixa no Sport em clássico contra Náutico Lateral-esquerdo tomou o terceiro amarelo diante do Juventude, na rodada passada

O Sport terá um desfalque para encarar o Náutico, no Clássico dos Clássicos deste sábado (30), pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro, às 20h30, na Ilha do Retiro. O lateral-esquerdo Felipinho recebeu o terceiro amarelo perante o Juventude e terá que cumprir suspensão no confronto.

O atleta rubro-negro já havia sido advertido nos jogos contra Novorizontino e Ponte Preta, respectivamente. Diante do Juventude, o amarelo foi recebido ainda aos dois minutos do segundo tempo.

Com a necessidade de mexer no setor defensivo, a tendência é que Márcio Goiano acione Edson Lucas para a vaga do camisa 60. O jogador fez seis jogos com a camisai rubro-negra. Contra o Fortaleza, no meio de semana, pela Copa do Nordeste, Edson Lucas atuou nos 13 minutos finais da derrota por 2x0.

Com 19 pontos, o Sport inicia a 11ª rodada da Segundona na terceira posição. A pontuação é a mesma do Náutico, mas o Timbu está uma posição acima graças ao número de vitórias - seis a cinco. Com 20 pontos, o São Bernardo lidera o campeonato.

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