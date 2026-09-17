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Futebol Suspenso, Samuel desfalca o Náutico diante do Cuiabá Volante recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Operário e não reforça o Timbu na próxima rodada da Série B

Além do técnico Hélio dos Anjos, expulso no empate do Náutico em 3x3 com o Operário-PR, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Timbu terá outro desfalque para o duelo da segunda-feira (21), na Arena Pantanal, perante o Cuiabá. O volante Samuel recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Sem Samuel, Auremir é o mais cotado para assumir o posto. Outras opções seriam o zagueiro Léo Índio e o meia Pato Núñez. No primeiro caso, o zagueiro seria deslocado para a cabeça de área, função que já atuou no passado.

Já com o argentino, a equipe teria um meio-campo mais leve, contando ainda com as presenças de Wenderson e Jean Carlos.

Na frente, segue a expectativa para saber se Paulo Sérgio será relacionado. Imaginava-se que o jogador estaria ao menos no banco de reservas contra o Operário, mas a comissão técnica informou que o atleta ainda não estava na intensidade desejada para retornar aos gramados.

Paulo Sérgio não joga desde o dia 30 de maio, na derrota do Náutico por 2x0 para o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o centroavante conviveu com lesões musculares que o fizeram perder espaço na equipe.

O Náutico é o 14º colocado da Série B, com 38 pontos, enquanto o Cuiabá soma 40 e está na 11ª posição. No primeiro turno, na casa dos alvirrubros, o Timbu ganhou por 1x0.

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