Futebol Suspenso, Souza desfalca o Náutico diante do Figueirense Meia recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Ypiranga e está fora do próximo compromisso do Timbu na Série C

Principal jogador do Náutico na temporada 2023, o meia Souza não estará em campo no próximo sábado (15), no jogo contra o Figueirense, nos Aflitos, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O meia recebeu o terceiro cartão amarelo perante o Ypiranga-RS, no confronto passado, e está suspenso.



O técnico Fernando Marchiori tem dois caminhos. Pensando em uma formação mais defensiva, Elton é uma opção. Já Bryan, Alisson Santos e Matheus Carvalho são alternativas para deixar o Timbu mais ofensivo, completando o setor com Eduardo, Berguinho, Paul Villero e Jael.





Pelo Náutico, Souza, de 35 anos, já balançou as redes quatro vezes na temporada. Com ajuda do camisa 8, o Timbu é o atual sexto colocado da Série C, com 19 pontos. Nas contas de Marchiori, a equipe precisaria de pelo menos 30 para assegurar vaga no G8 e avançar ao quadrangular da competição. O Amazonas, atual líder da competição, tem 24 pontos.

