Futebol Voltas, suspensos e pendurados: veja como chega o Náutico diante do Anápolis Timbu enfrenta o time goiano no domingo (17), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico já iniciou os preparativos para o jogo contra o Anápolis, domingo (17), nos Aflitos, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Duelo em que o técnico Hélio dos Anjos terá o retorno de peças importantes do time titular, mas também precisará lidar com desfalques por suspensão e atletas pendurados.





Após cumprirem suspensão automática na partida passada, diante do Londrina, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius voltam ao time nas vagas de Raimar e Igor Bolt. Mudança que reforça o setor esquerdo do Náutico.



Suspensos

Em compensação, o Náutico perdeu três jogadores por suspensão. O zagueiro Carlinhos e os volantes Auremir e Marco Antônio receberam o terceiro cartão amarelo e não entram em campo.

Auremir é reserva e a ausência não deve mudar a base do meio-campo. Em compensação, Marco Antônio, titular absoluto, deve ser substituído por Wenderson. Outra opção, deixando a equipe mais ofensiva, seria a entrada de Patrick Allan.

Na zaga, sem Carlinhos, Rayan deve ser o escolhido, jogando ao lado de João Maistro. Mateus Silva, com uma lesão grau um na musculatura anterior da coxa esquerda, ainda não deve retornar aos gramados.

Além disso, o Náutico tem nove jogadores pendurados com dois cartões amarelos. São eles os goleiros Muriel e Wellerson; os zagueiros João Maistro e Rayan; o meia Wenderson e os atacantes Hélio Borges, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.



Sequência

Depois de enfrentar o Anápolis, o Náutico terá pela frente o São Bernardo e o Ituano na primeira fase. O Timbu é o vice-líder da Série C, com 29 pontos. Ao todo, possui oito vitórias, cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de 60%.

São 20 gols marcados e apenas seis sofridos, tendo a melhor defesa das quatro divisões do futebol brasileiro. Contando os sete jogos seguidos sem sofrer gols, o Náutico repetiu a marca alcançada em 1990, igualando o mesmo período sem ser vazado.

