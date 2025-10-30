A- A+

Susto com invasão leva Lamine Yamal trocar de casa e comprar mansão milionária de Piqué e Shakira Joia do Barcelona se muda para propriedade de luxo em Esplugues de Llobregat

Na véspera do Halloween — ou da “Castanyada”, como preferem os catalães — o jovem craque Lamine Yamal, de apenas 18 anos, virou assunto nos bastidores de Barcelona por motivos fora dos gramados.

Segundo o podcast Las Mamarazzis, do El Periódico, o atacante comprou a mansão que pertenceu a Gerard Piqué e Shakira, localizada no bairro nobre de Ciutat Diagonal, em Esplugues de Llobregat, após um susto com possível tentativa de invasão à sua residência atual.

De acordo com as jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez, Yamal, que morava com o primo Moha, chamou a polícia há poucos dias ao suspeitar que alguém tentava entrar em seu apartamento.

Os agentes confirmaram que se tratava de um alarme falso, mas o episódio foi suficiente para o jogador decidir se mudar imediatamente.

“Houve um incidente em que Lamine sentiu que alguém poderia invadir sua casa. A pessoa não tinha a intenção de roubá-lo, mas isso foi a gota d’água”, relataram as apresentadoras.

Nova mansão de Lamine Yamal pertencia ao ex-casal Shakira e Gerard Piqué.

A nova mansão, que antes abrigava o casal Piqué e Shakira, conta com três edificações e cerca de 12 quartos, embora não tenha a piscina interna mencionada por alguns veículos. O imóvel fica em uma das áreas mais exclusivas da região metropolitana de Barcelona.

Fontes próximas ao jogador afirmam que ele está “encantado com o novo lar”, mas vizinhos demonstraram certa preocupação com o novo morador. “Acham que vai ser uma festa atrás da outra”, brincou Laura Fa.

O Barcelona, por sua vez, ativou protocolos de segurança para proteger a privacidade de sua principal promessa. O chefe de segurança do clube já vistoriou o local e determinou medidas preventivas adicionais.

Além disso, o jogador cancelou um contrato publicitário com uma plataforma de streaming a pedido do clube, que o orientou a manter discrição.

