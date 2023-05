A- A+

Tênis Svitolina é campeã do WTA 250 de Estrasburgo, seu 1º título após maternidade A ucraniana voltou ao circuito no início de abril, no torneio de Charleston

Após um ano afastada do circuito pela guerra em seu país e pela maternidade, a ucraniana Elina Svitolina, ex-número 3 do mundo, foi campeã do WTA 250 de Estrasburgo neste sábado (27), ao derrotar na final a russa Anna Blinkova.

Svitolina fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 32 minutos.

Blinkova, número 66 no ranking da WTA, foi dominada durante toda a partida diante de uma Svitolina (28 anos) muito agressiva e decidida a conquisitar o 17º título de sua carreira, apesar do tempo longe das quadras.

A ucraniana voltou ao circuito no início de abril, no torneio de Charleston, e agora levanta mais um troféu troféu, às vésperas do início de Roland Garros, onde nunca passou das quartas de final.

Em Paris, Svitolina vai estrear contra a italiana Martina Trevisan, número 26 do mundo e semifinalista no ano passado.

