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Tênis Svitolina vence Gauff e conquista torneio de Roma pela terceira vez Vitória ocorreu oito anos após seu último triunfo nas quadras de saibro da capital italiana

A ucraniana Elina Svitolina, número 10 do mundo, conquistou o torneio WTA 1000 de Roma neste sábado (16) pela terceira vez na carreira, oito anos depois de seu último triunfo nas quadras de saibro da capital italiana e seu último título em um torneio deste nível.

Svitolina, de 31 anos, derrotou a americana Coco Gauff (número 4 do mundo) na final por 6-4, 6-7 (3/7) e 6-2, elevando seu total de títulos na carreira no circuito WTA para vinte.

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