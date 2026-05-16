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Tênis

Svitolina vence Gauff e conquista torneio de Roma pela terceira vez

Vitória ocorreu oito anos após seu último triunfo nas quadras de saibro da capital italiana

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A ucraniana Elina Svitolina posa com o troféu após vencer a final do torneio de tênis WTA de Roma contra a americana Coco Gauff no Foro Itálico em Roma, em 16 de maio de 2026A ucraniana Elina Svitolina posa com o troféu após vencer a final do torneio de tênis WTA de Roma contra a americana Coco Gauff no Foro Itálico em Roma, em 16 de maio de 2026 - Foto: AFP / Divulgação

A ucraniana Elina Svitolina, número 10 do mundo, conquistou o torneio WTA 1000 de Roma neste sábado (16) pela terceira vez na carreira, oito anos depois de seu último triunfo nas quadras de saibro da capital italiana e seu último título em um torneio deste nível.

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Svitolina, de 31 anos, derrotou a americana Coco Gauff (número 4 do mundo) na final por 6-4, 6-7 (3/7) e 6-2, elevando seu total de títulos na carreira no circuito WTA para vinte.

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