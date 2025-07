Swiatek atropela Anisimova, aplica 'bicicleta' e conquista título de Wimbledon em menos de uma hora

A- A+

A expectativa para a final do torneio feminino de simples em Wimbledon, na manhã deste sábado (12), era de um grande favoritismo da Iga Swiatek, número 4 do ranking da WTA, sobre a estadunidense Amanda Anisimova, 12ª. Dentro de quadra, a polonesa não deixou espaço para dúvidas e atropelou a adversária por 2 sets a 0, com direito a uma "bicicleta", placar no qual o perdedor não conquista um único game.

Assistida de perto por grandes nomes do tênis como Billie Jean King, Martina Navratilova, Simona Halep e Garbine Muguruza, assim como personalidades como a princesa de Gales Kate Middleton, Swiatek deu ao público um espetáculo mais curto e com menos emoção do que o esperado. Ela precisou de apenas 57 minutos para vencer a adversária e conquistar o título inédito.

Com o primeiro título em Wimbledon, Iga deu mais um passo rumo ao career slam. Ela é tetracampeã de Roland Garros (2020, 2022, 2023 e 2024) e também já venceu o US Open, em 2022. Agora, falta apenas o Australian Open para alcançar a marca — ela chegou à semifinal em 2022 e 2025.

Ao derrotar a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, na semifinal, Anisimova chegou à sua primeira final de grand slam na careira. A tenista de 23 anos vem em uma ascensão meteórica desde 2024 — ela começou o ano como a 442ª colocada e hoje já subiu para o top-15. A evolução foi suficiente para chegar à final, mas, na decisão, não teve chances contra uma adversária implacável.

É a segunda vez na era moderna que ocorre um duplo 6-0 em uma final de Grand Slam. A primeira foi em Roland Garros, em 1988, quando a alemã Steffi Graf venceu a russa Natasha Zvereva. Na história de Wimbledon, aconteceu uma vez em 1911, no título conquistado por Dorothea Lambert Chambers sobre Dora Boothby.

