Swiatek sofre, mas avança no WTA 1000 de Doha

A tenista polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, avançou para as quartas de final do WTA 1000 de Doha, torneio do qual é a atual tricampeã, ao derrotar a tcheca Linda Noskova (N.33) nesta quarta-feira (12).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (1/7), 6-4 e 6-4, em duas horas e 31 minutos, e vai enfrentar por uma vaga na semifinal a cazaque Elena Rybakina (N.7).

Swiatek deixou um set escapar em Doha pela primeira vez desde a segunda rodada de 2022, encerrando uma série de 25 parciais vencidas de forma consecutiva nas últimas três edições, as quais terminou levantando o troféu.

Noskova, semifinalista em Abu Dhabi na semana passada, venceu o primeiro set e chegou a liderar por 4-3 no segundo, mas Swiatek reagiu e conseguiu a virada.

A surpresa do dia foi a derrota da italiana Jasmine Paolini (N.4), eliminada pela letã Jelena Ostapenko (N.37) com um duplo 6-2, em apenas uma hora e três minutos.

Campeã de Roland Garros em 2017 e finalista em Doha em 2016, Ostapenko, de 27 anos, vai enfrentar nas quartas de final a tunisiana Ons Jabeur (N.35) ou a americana Sofia Kenin (N.73).

