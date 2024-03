Swiatek e Gauff caem nas oitavas e estão fora do Masters 1000 de Miami

A- A+

A noite dessa segunda-feira (25) marcou a queda de duas favoritas no Master 1000 de Miami. Pelas oitavas de final, Iga Swiatek, número 1 do mundo, caiu para a russa Ekaterina Alexandrova com parciais de 6x4 e 6x2 e Coco Gauff, número 3 do mundo, perdeu para a francesa Caroline Garcia por 6x3, 1x6 e 6x2

Alexandrova estava inspirada desde o início da partida para vencer a polonesa e deixar o torneio sem nenhuma das três primeiras cabeças de chave, com a bielorrussa Aryna Sabalenka e Gauff também eliminadas.

Swiatek teve o serviço quebrado logo no primeiro game e não teve o controlo do jogo em nenhum momento.

Por sua vez, Garcia também começou muito bem contra Gauff, fechando a primeira parcial em 40 minutos. No entanto, a americana reagiu e praticamente não deixou a francesa respirar no segundo set, empatando o duelo.

No set decisivo, Garcia voltou a se impor, conseguiu duas quebras de serviço e fechou o jogo para enfrentar na próxima fase outra americana, Danielle Collins.

