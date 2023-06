A- A+

Tênis Swiatek segue líder do ranking da WTA; Bia Haddad sai do Top 10 Brasileira perdeu pontos ao ter sido eliminada na primeira rodada do WTA 250 de Nottingham, onde tinha sido campeã no ano passado

A polonesa Iga Swiatek segue firme na liderança do ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (26), uma semana antes do início do torneio de Wimbledon.

A brasileira Bia Haddad, que há duas semanas entrou pela primeira vez no Top 10, após sua campanha histórica em Roland Garros, caiu três posições e agora é a número 13 do mundo.

Bia perdeu pontos ao ter sido eliminada na primeira rodada do WTA 250 de Nottingham, onde tinha sido campeã no ano passado.

Em uma semana de poucas mudanças no ranking, a tcheca Petra Kvitova se manteve na nona posição com o título no WTA 500 de Berlim, derrotando na final a croata Conna Vekic, que entrou no Top 20.

A letã Jelena Ostapenko continuou no 17º posto após vencer o WTA 250 de Birmingham, também preparatório para o torneio de Wimbledon, com vitória na final sobre a tcheca Barbora Krecijkova, nova número 10 do mundo.

-- Ranking da WTA, publicado em 26 de junho de 2023:

1. Iga Swiatek (POL) 8.940 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 8.066

3. Elena Rybakina (CAZ) 5.090

4. Jessica Pegula (EUA) 4.905

5. Caroline García (FRA) 4.845

6. Ons Jabeur (TUN) 3.492

7. Coco Gauff (EUA) 3.305

8. Maria Sakkari (GRE) 3.301

9. Petra Kvitova (CZE) 3.101

10. Barbora Krecijkova (CZE) 2.830

11. Daria Kasatkina (RUS) 2.685

12. Veronika Kudermetova (RUS) 2.600

13. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.560

14. Belinda Bencic (SUI) 2.380

15. Ludmilla Samsonova (RUS) 2.301

16. Karolina Muchova (CZE) 2.294

17. Jelena Ostapenko (LET) 2.105

18. Karolina Pliskova (CZE) 2.025

19. Viktoria Azarenka (BLR) 1.996

20. Donna Vekic (CRO) 1.975

