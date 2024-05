A- A+

WTA de Madri Swiatek vence ''revanche'' com Sabalenka e é campeã do WTA de Madri pela primeira vez na carreira Swiatek conquistou o seu 20º título da carreira e o terceiro na atual temporada

Iga Swiatek é a nova campeã do WTA de Madri. A polonesa levou a melhor na revanche contra Aryna Sabalenka, que havia vencido o confronto na decisão do torneio anterior, por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 7/6 (9/7), em 3h11min de partida. Este é o primeiro título da número 1 do mundo na capital espanhola.

"Disputar uma final é sempre desafiador. Quero agradecer a Sabalenka por me motivar e me forçar a ser uma melhor jogadora. Espero continuar progredindo. Vou seguir dando tudo de mim para continuar vencendo. Quero agradecer a todos que estiveram comigo", afirmou a campeã.

Swiatek conquistou o seu 20º título da carreira e o terceiro na atual temporada. Ela venceu também o WTA de Doha e de Indian Wells. Além disso, chegou às semifinais em Dubai e Stuttgart.

Já Sabalenka sonhava em conquistar o WTA de Madri pela terceira vez na carreira. Nas duas oportunidades anteriores que esteve na final, acabou campeã. No total, tem 14 títulos na carreira. Neste ano, levou o Aberto da Austrália.

Este foi o décimo confronto entre as principais atletas da WTA. Swiatek leva uma larga vantagem com sete vitórias e apenas três derrotas, a última justamente na edição passada do WTA de Madri

Swiatek e Sabalenka fizeram um primeiro set equilibradíssimo e decidido nos detalhes, como já era esperado por se tratar de um duelo entre as melhores tenistas da atualidade. A polonesa foi logo dando seu "cartão de boas-vindas", quebrou o serviço da rival, que deu o troco no game seguinte.

O jogo foi disputado ponto a ponto, até que Swiatek voltou a quebrar o serviço de Sabalenka e abriu 6/5. No game decisivo, fez valer o bom momento e largou na frente na busca pelo título

A derrota no primeiro set incomodou Sabalenka, que voltou para o segundo totalmente concentrada. Ela, que vinha de uma virada épica na semifinal, sobre Elena Rybakina, mostrou aquele mesmo ímpeto para quebrar os dois primeiros serviços de Swiatek e abrir 3/1. Em vantagem, segurou a pressão da número 1 do mundo e administrou o resultado para empatar o jogo, vencendo por 6/4.

O terceiro e derradeiro set foi digno de uma final entre as duas melhores tenistas do mundo. Sabalenka se manteve firme e se aproveitou do momento ruim de sua rival para sair na frente por 3/1. A polonesa, no entanto, reagiu e buscou a igualdade. Quando esteve vencendo por 6/5, a número 2 do ranking da WTA teve duas chances de conquistar o título, mas acabou desperdiçando-as. Com isso, a partida acabou indo para o tie-break.

As duas tenistas continuaram lutando até o fim, mostrando um nível de concentração fora do normal, não existindo bola perdida para as atletas, que foram até o limite. A tenista belarussa se manteve à frente praticamente em todo o tie-break, sofrendo a virada no momento mais decisivo. No match-point de Swiatek, ela acertou um ace para empatar: 6/6.

O ponto desequilibrou Swiatek, que acabou dando o match-point para Sabalenka. A número 1 do mundo, no entanto, voltou a empatar a partida e virou para 8/7. Na segunda chance de confirmar o título, viu sua rival mandar uma bola para fora e se deitou no chão para comemorar a conquista do WTA de Madri pela primeira vez na carreira.

