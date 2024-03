Swiatek vence Sakkari e é campeã do WTA 1000 de Indian Wells

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, atropelou a grega Maria Sakkari (9ª) neste domingo (17) e conquistou pela segunda vez o WTA 1000 de Indian Wells.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0, em apenas 68 minutos.

A polonesa de 22 anos, que já tinha derrotado Sakkari na final de 2022, se juntou a outras nove jogadoras que também possuem dois títulos no torneio: Martina Navratilova, Mary Joe Fernandez, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchova, Maria Sharapova e Victoria Azarenka.

"É incrível estar aqui em cima de novo", disse a número 1 do mundo ao receber o troféu de campeã.

"Parabéns a Maria, ela é uma jogadora que está sempre lutando", acrescentou a polonesa.

Swiatek, que venceu as últimas seis finais que disputou, teve uma grande exibição durante as duas semanas em Indian Wells e não perdeu um único set durante sua campanha.

Após o inesperado tropeço no Aberto da Austrália, a jovem polonesa mostrou por que vem dominando o tênis feminino nos últimos anos.

Ela venceu dois dos três primeiros WTA 1000 da temporada (Doha e Indian Wells) e a partir da semana que vem irá em busca do segundo título em Miami.

Sakkari, por sua vez, não repetiu a atuação que teve na semifinal contra a americana Coco Gauff, atual campeã do US Open.

A tenista grega só conseguiu manter o equilíbrio no primeiro set, quando se recuperou depois de começar perdendo os três primeiros games, mas voltou a ter seu serviço quebrado em momento decisivo e acabou perdendo a parcial por 6-4.

No segundo set, Swiatek tomou controle da partida e não deu chances para Sakkari, aplicando um pneu em apenas 24 minutos.

"Sinto muito por não ter feito melhor. Foi muito rápido para vocês [público]", lamentou Sakkari após a partida.

"É mérito de Iga, uma jogadora e uma campeã incrível", acrescentou.

A vitória deste domingo amplia o impressionante retrospecto de Iga Swiatek em finais. Das 23 que disputou no circuito, venceu 19. Em torneios WTA 1000, são oito vitórias e duas derrotas em finais.

