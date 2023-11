Sylvinho leva Albânia à segunda Eurocopa de sua história

A- A+

A Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho, se classificou para a Eurocopa de 2024 ao empatar com a Moldávia em 1x1 nesta sexta-feira (17), na penúltima rodada do Grupo E das Eliminatórias para o torneio continental.

Os albaneses saíram na frente com um gol de pênalti de Sokol Çikaleshi (25') e, na reta final, os moldavos deixaram tudo igual com Vladislav Baboglo (87').

O empate não impediu a Albânia de garantir matematicamente uma das duas vagas da chave para disputar a segunda Euro de sua história, depois de participar da edição de 2016, quando foi eliminada na fase de grupos.

Na ocasião, com um elenco liderado pelo histórico capitão Lorik Cana, a seleção albanesa foi a terceira colocada de sua chave, atrás de França e Suíça, e não conseguiu avançar no torneio pelo índice técnico.

Desta vez, a Albânia se classifica para a Eurocopa graças a uma brilhante campanha nas Eliminatórias, com apenas uma derrota, na primeira rodada, para a Polônia (1x0).

No Grupo E, a segunda vaga direta será disputada por República Tcheca, Moldávia e Polônia.

A seleção albanesa terá agora como objetivo garantir a liderança da chave na última rodada, na próxima segunda-feira, contra as Ilhas Faroé.

Sylvinho (49 anos) assumiu a Albânia no início de 2023. Antes, ele comandou Lyon (2019) e Corinthians (2021-2022).

