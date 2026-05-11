A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Szczęsny brinca sobre ser campeão "sem jogar" após título do Barcelona: "Bati recorde do Guinness" Polonês afirmou que quer aumentar coleção de troféus mesmo sem protagonismo em campo

O goleiro Wojciech Szczęsny adotou tom bem-humorado ao comentar o título de LaLiga conquistado pelo FC Barcelona e a possibilidade de seguir acumulando troféus mesmo longe do protagonismo dentro de campo. Em entrevista após a conquista do campeonato espanhol, o polonês brincou sobre o número de títulos conquistados praticamente como reserva e afirmou que pode até “bater recordes” na próxima temporada.

— Acho que já bati o recorde mundial do Guinness de maior número de títulos na aposentadoria. Já tenho cinco e quero chegar a nove, porque ainda dá para ganhar quatro títulos na próxima temporada — disse, aos risos, segundo o jornal AS.

Szczęsny também ironizou a possibilidade de precisar atuar com mais frequência na próxima temporada e sugeriu preocupação justamente com a chance de entrar em campo.

— Meu papel será o mesmo. Nada muda por aqui. A posição de goleiro está muito bem garantida. Estou preocupado é que aqueles que não estão jogando tenham que jogar na quarta-feira — brincou.

O experiente goleiro ainda arrancou risadas ao admitir sentir falta da nicotina durante as comemorações.

— Minha boca já está seca, porque estou com saudades da minha nicotina desde o intervalo — afirmou.

Apesar do tom descontraído, Szczęsny surpreendeu ao fazer elogios contundentes ao jovem Joan García, apontado como uma das grandes promessas da posição no futebol europeu. O polonês reconheceu que já não se vê no mesmo nível técnico do auge da carreira e afirmou nunca ter atuado ao lado de um goleiro tão superior quanto o jovem espanhol.

— É evidente que já não estou no nível de elite europeu a que estava habituado no início da minha carreira. Meu trabalho é apoiar o Joan García, não competir com ele — declarou.

Veja também