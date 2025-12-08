A- A+

FUTEBOL Tabela da Copa do Mundo 2026: grupos, datas, locais e horários dos jogos Veja a tabela completa da Copa do Mundo 2026: 48 seleções, 104 jogos no Canadá, México e EUA. Abertura acontece no dia 11 de junho

A Copa do Mundo 2026 será a maior edição da história do torneio e já tem sua tabela completa definida. A FIFA revelou neste sábado (6) o cronograma oficial, que marca a estreia de um formato expandido: pela primeira vez, 48 seleções disputarão 104 jogos em três países-sede — Canadá, México e Estados Unidos.

Ao todo, 16 cidades receberão o Mundial, com 104 jogos. O pontapé inicial será dado no dia 11 de junho de 2026 com o jogo de abertura entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Repescagem na Copa do Mundo 2026

Embora os 12 grupos e os confrontos da primeira fase já estejam definidos, a Copa do Mundo 2026 ainda aguarda a definição das últimas seis seleções classificadas, que virão das repescagens mundiais e europeias.

Tabela da Copa do Mundo 2026

Fase de grupos

11/06

16h - México x África do Sul – Grupo A – Cidade do México (México)

23h - Coreia do Sul x Play-off D – Grupo A – Guadalajara (México)

12/06

16h - Canadá x Play-off A – Grupo B – Toronto (Canadá)

22h - Estados Unidos x Paraguai - Grupo D - Los Angeles (Estados Unidos)

13/06

1h - Austrália x Play-off C - Grupo D – Vancouver (Canadá)

16h - Catar x Suíça – Grupo B – San Francisco (Estados Unidos)

19h - Brasil x Marrocos – Grupo C - Nova York (Estados Unidos)

22h - Haiti x Escócia - Grupo C – Boston (Estados Unidos)

14/06

14h - Alemanha x Curaçao - Grupo E – Houston (Estados Unidos)

17h - Holanda x Japão – Grupo F – Dallas (Estados Unidos)

20h - Costa do Marfim x Equador – Grupo E – Filadélfia (Estados Unidos)

23h - Play-off B x Tunísia – Grupo F – Monterrey (México)

15/06

13h - Espanha x Cabo Verde – Grupo H – Atlanta (Estados Unidos)

16h - Bélgica x Egito – Grupo G – Seattle (Estados Unidos)

19h - Arábia Saudita x Uruguai – Grupo H – Miami (Estados Unidos)

22h - Irã x Nova Zelândia – Grupo G – Los Angeles (Estados Unidos)

16/06

16h - França x Senegal – Grupo I – Nova York (Estados Unidos)

19h - Play-off 2 x Noruega – Boston (Estados Unidos)

22h - Argentina x Argélia – Grupo J – Kansas City (Estados Unidos)

17/06

1h - Áustria x Jordânia – Grupo J – San Francisco (Estados Unidos)

14h - Portugal x Intercontinental 1 – Grupo K – Houston (Estados Unidos)

17h - Inglaterra x Croácia – Grupo L – Dallas (Estados Unidos)

20h - Gana x Panamá – Grupo L – Toronto (Canadá)

23h - Uzbequistão x Colômbia – Grupo K – Cidade do México (México)

18/06

13h - Play-off D x África do Sul – Grupo A – Atlanta (Estados Unidos)

16h - Suíça x Play-off A – Grupo B – Los Angeles (Estados Unidos)

19h - Canadá x Catar – Grupo B – Vancouver (Canadá) 22h - México x Coreia do Sul – Grupo A – Guadalajara (México)

19/06

1h - Europa C x Paraguai - Grupo D – San Francisco (Estados Unidos)

16h - Estados Unidos x Austrália - Grupo D – Seattle (Estados Unidos)

19h - Escócia x Marrocos - Grupo C - Boston (Estados Unidos)

22h - Brasil x Haiti – Grupo C – Filadélfia (Estados Unidos)

20/06

14h - Holanda x Play-off B - Grupo F – Houston (Estados Unidos)

17h - Alemanha x Costa do Marfim – Grupo E – Toronto (Canadá)

21h - Equador x Curaçao – Grupo E – Kansas City (Estados Unidos)

21/06

1h - Tunísia x Japão – Grupo F – Monterrey (México)

13h - Espanha x Arábia Saudita – Grupo H – Atlanta (Estados Unidos)

16h - Bélgica x Irã – Grupo G – Los Angeles (Estados Unidos)

19h - Uruguai x Cabo Verde - Grupo H – Miami (Estados Unidos)

22h - Nova Zelândia x Egito – Grupo G – Vancouver (Canadá)

22/06

14h - Argentina x Áustria – Grupo J – Dallas (Estados Unidos)

18h - França x Play-off 2 – Grupo I – Filadélfia (Estados Unidos)

21h - Noruega x Senegal – Grupo I – Nova York (Estados Unidos)

23/06

0h - Jordânia x Argélia – Grupo J – San Francisco (Estados Unidos)

14h - Portugal x Uzbequistão – Grupo K – Houston (Estados Unidos)

17h - Inglaterra x Gana – Grupo L – Boston (Estados Unidos)

20h - Panamá x Croácia – Grupo L – Toronto (Canadá)

23h - Colômbia x Play-off 1 – Grupo K – Guadalajara (México)

24/06

16h - Suíça x Canadá – Grupo B – Vancouver (Canadá)

16h - Play-off A x Catar – Grupo B – Seattle (Estados Unidos)

19h - Escócia x Brasil – Grupo C – Miami (Estados Unidos)

19h - Marrocos x Haiti - Grupo C – Atlanta (Estados Unidos)

22h - Europa D x México – Grupo A – Cidade do México (México)

22h - África do Sul x Coreia do Sul – Grupo A – Monterrey (México)

25/06

17h - Equador x Alemanha – Grupo E – Nova York (Estados Unidos)

17h - Curaçao x Costa do Marfim – Grupo E – Filadélfia (Estados Unidos)

20h - Tunísia x Holanda – Grupo F – Kansas City (Estados Unidos)

20h - Japão x Europa B – Grupo F – Dallas (Estados Unidos)

23h - Europa C x Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles (Estados Unidos)

23h - Paraguai x Austrália – Grupo D – San Francisco (Estados Unidos)

26/06

16h - Noruega x França – Grupo I – Boston (Estados Unidos)

16h - Senegal x Play-off 2 – Grupo I – Toronto (Canadá)

21h - Uruguai x Espanha – Grupo H – Guadalajara (México)

21h - Cabo Verde x Arábia Saudita - Grupo H – Houston (Estados Unidos)

0h - Egito x Irã – Grupo G – Seattle (Estados Unidos)

0h - Nova Zelândia x Bélgica – Grupo G – Vancouver (Canadá)

27/06

18h - Panamá x Inglaterra - Grupo L – Nova York (Estados Unidos)

18h - Croácia x Gana – Grupo L – Filadélfia (Estados Unidos)

20h30 - Colômbia x Portugal – Grupo K – Miami (Estados Unidos)

20h30 - Play-off 1 x Uzbequistão – Grupo K – Atlanta (Estados Unidos)

23h - Jordânia x Argentina – Grupo J – Dallas (Estados Unidos)

23h - Argélia x Áustria – Grupo J – Kansas City (Estados Unidos)

Veja o calendário da Copa do Mundo de 2026:

Fase de grupos: 11 de junho a 27 de junho

11 de junho a 27 de junho 16 avos de final: 28 de junho a 3 de julho

28 de junho a 3 de julho Oitavas de final: 4 a 7 de julho

4 a 7 de julho Quartas de final: 9 a 11 de julho

9 a 11 de julho Semifinais: 14 e 15 de julho

14 e 15 de julho Decisão do terceiro lugar: 18 de julho

18 de julho Final: 19 de julho

