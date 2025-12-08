A- A+

FUTEBOL Tabela do Brasileirão 2025: veja os rebaixados e os classificados para Libertadores e Sul-Americana Competição terminou com Flamengo campeão, e Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro completando o G4

O Campeonato Brasileiro chegou ao fim no último domingo e definiu os últimos rebaixados, os classificados à Sul-Americana de 2026 e quem jogará a pré-Libertadores de 2026. Algumas dessas definições, no entanto, podem mudar conforme o campeão da Copa do Brasil, que se encerrará no próximo dia 21.

Dos 20 times da Série A, apenas dois terminaram a competição sem ser rebaixado ou sem se classificar para uma competição continental: Vitória (15º) e Internacional (16º) ficaram na zona "nem nem" do Brasileirão, e terão em 2026 somente Estadual, Brasileirão e Copa do Brasil.

Classificados para a Libertadores 2026

Flamengo

Palmeiras

Cruzeiro

Mirassol

Fluminense

Botafogo (pré-Libertadores)*

Bahia (pré-Libertadores)

*se Fluminense ou Cruzeiro ganharem a Copa do Brasil, o Botafogo entrará direto na fase de grupos da Libertadores, e o São Paulo ficará com a oitava vaga para a competição, entrando na pré-Libertadores.

Classificados para a Sul-Americana 2026

São Paulo*

Grêmio

Bragantino

Atlético-MG

Santos

Corinthians**

Vasco***

*O São Paulo pode se classificar à Libertadores caso o campeão da Copa do Brasil seja Cruzeiro ou Fluminense ** O Corinthians pode se classificar à Libertadores caso seja campeão da Copa do Brasil. *** O Vasco terá, no mínimo, uma vaga na Sul-Americana com qualquer que seja o resultado da Copa do Brasil.

Rebaixados para a Série B 2026

Ceará

Fortaleza

Juventude

Sport

