FPF divulga tabela detalhada do Campeonato Pernambucano; confira
Estadual terá início no dia 9 de janeiro
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, nessa sexta-feira (5), a tabela detalhada do Campeonato Pernambucano de 2026.
O Estadual terá início no dia 9 de janeiro, uma sexta-feira. No dia, Retrô e Vitória jogam às 18h30, na Arena Pernambuco, abrindo a 1ª rodada. Mais tarde, às 20h30, o Náutico recebe o Maguary, nos Aflitos.
Sport e Santa Cruz entram em campo nos dias 10 e 11 de janeiro, respectivamente. O Rubro-negro enfrenta o Jaguar, às 17h, na Arena Pernambuco. No dia seguinte, no mesmo estádio e horário, será a vez do Tricolor estrear contra o Decisão.
FPF divulga o regulamento e a tabela do Pernambucano 2026!— Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) December 6, 2025
A competição começa dia 9 de janeiro, com oito clubes na disputa.
Acesse o site da FPF para conferir a tabela completa com exclusividade!
Acesse - https://t.co/DjeMvHJ5YK pic.twitter.com/uTsWbm2KY0
Clássicos
O primeiro clássico envolvendo o Trio de Ferro está marcado para o dia 18 de janeiro. Na ocasião, Náutico e Sport se enfrentam nos Aflitos, às 18h, pela 3ª rodada do campeonato.
Na domingo seguinte, especificamente no dia 25 de janeiro, será a vez do Clássico das Emoções. Válido pela 5ª rodada do Estadual, o Santa Cruz recebe o Náutico na Arena Pernambuco, às 18h.
O último clássico da primeira fase será entre Sport e Santa Cruz, na Ilha do Retiro, pela última rodada da competição. O jogo está marcado para ocorrer no dia 1º de fevereiro, às 18h.
Mata-mata
A segunda fase do Estadual, que já enolve um mata-mata do 3º ao 6º colocado, com jogos de ida e volta, está agendada para os dias 4, 5, 7 e 8 de fevereiro.
Seguinte a esta fase ocorre as semifinais. Também com jogos de ida e volta, as partidas estão marcadas para os dias 11, 21 e 22 de fevereiro.
Já a final do Pernambucano deve ser disputada no mês de março. Novamente com ida e volta, os duelos estão agendados para os dias 1º e 8 de março.
Confira a tabela completa da primeira fase
1ª rodada
Retrô x Vitória
Náutico x Maguary
Jaguar x Sport
Santa Cruz x Decisão
2ª rodada
Vitória x Jaguar
Decisão x Náutico
Maguary x Santa Cruz
Sport x Retrô
3ª rodada
Santa Cruz x Vitória
Decisão x Jaguar
Maguary x Retrô
Náutico x Sport
4ª rodada
Vitória x Maguary
Sport x Decisão
Retrô x Santa Cruz
Jaguar x Náutico
5ª rodada
Sport x Vitória
Retrô x Jaguar
Maguary x Decisão
Santa Cruz x Náutico
6ª rodada
Maguary x Sport
Santa Cruz x Jaguar
Decisão x Vitória
Náutico x Retrô
7ª rodada
Sport x Santa Cruz
Retrô x Decisão
Vitória x Náutico
Jaguar x Maguary