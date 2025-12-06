A- A+

Campeonato Pernambucano FPF divulga tabela detalhada do Campeonato Pernambucano; confira Estadual terá início no dia 9 de janeiro

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, nessa sexta-feira (5), a tabela detalhada do Campeonato Pernambucano de 2026.

O Estadual terá início no dia 9 de janeiro, uma sexta-feira. No dia, Retrô e Vitória jogam às 18h30, na Arena Pernambuco, abrindo a 1ª rodada. Mais tarde, às 20h30, o Náutico recebe o Maguary, nos Aflitos.

Sport e Santa Cruz entram em campo nos dias 10 e 11 de janeiro, respectivamente. O Rubro-negro enfrenta o Jaguar, às 17h, na Arena Pernambuco. No dia seguinte, no mesmo estádio e horário, será a vez do Tricolor estrear contra o Decisão.

Clássicos

O primeiro clássico envolvendo o Trio de Ferro está marcado para o dia 18 de janeiro. Na ocasião, Náutico e Sport se enfrentam nos Aflitos, às 18h, pela 3ª rodada do campeonato.

Na domingo seguinte, especificamente no dia 25 de janeiro, será a vez do Clássico das Emoções. Válido pela 5ª rodada do Estadual, o Santa Cruz recebe o Náutico na Arena Pernambuco, às 18h.

O último clássico da primeira fase será entre Sport e Santa Cruz, na Ilha do Retiro, pela última rodada da competição. O jogo está marcado para ocorrer no dia 1º de fevereiro, às 18h.

Mata-mata

A segunda fase do Estadual, que já enolve um mata-mata do 3º ao 6º colocado, com jogos de ida e volta, está agendada para os dias 4, 5, 7 e 8 de fevereiro.

Seguinte a esta fase ocorre as semifinais. Também com jogos de ida e volta, as partidas estão marcadas para os dias 11, 21 e 22 de fevereiro.

Já a final do Pernambucano deve ser disputada no mês de março. Novamente com ida e volta, os duelos estão agendados para os dias 1º e 8 de março.

Confira a tabela completa da primeira fase

1ª rodada

Retrô x Vitória

Náutico x Maguary

Jaguar x Sport

Santa Cruz x Decisão

2ª rodada

Vitória x Jaguar

Decisão x Náutico

Maguary x Santa Cruz

Sport x Retrô

3ª rodada

Santa Cruz x Vitória

Decisão x Jaguar

Maguary x Retrô

Náutico x Sport

4ª rodada

Vitória x Maguary

Sport x Decisão

Retrô x Santa Cruz

Jaguar x Náutico

5ª rodada

Sport x Vitória

Retrô x Jaguar

Maguary x Decisão

Santa Cruz x Náutico

6ª rodada

Maguary x Sport

Santa Cruz x Jaguar

Decisão x Vitória

Náutico x Retrô

7ª rodada

Sport x Santa Cruz

Retrô x Decisão

Vitória x Náutico

Jaguar x Maguary

