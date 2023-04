Tabu a ser quebrado: Náutico nunca venceu na Arena Independência

A- A+

Ao ver a confirmação de que o jogo contra o Náutico, no dia 25 de abril, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, seria na Arena Independência, alguns torcedores do Cruzeiro lamentaram o fato de o clube não atuar no Mineirão, após perderem o embate na ida, por 1x0, nos Aflitos. Pelo contexto histórico, contudo, essa decisão traz mais frustração aos alvirrubros. O Timbu nunca ganhou no estádio. Não somente perante a Raposa, mas também em duelos diante dos outros dois grandes de Minas Gerais.

Somando jogos contra os três principais clubes de Minas Gerais (Cruzeiro, Atlético e América) no Independência, o Náutico tem 10 derrotas e apenas dois empates. Aliás, contra Raposa e Galo, os alvirrubros jamais ganharam como visitantes.

Pegando o recorte no Independência, o Náutico fez três partidas contra o Cruzeiro. A primeira em 2012, pela Série A, com derrota por 3x0. Depois, duas pela Série B, em 2020 e 2022, com um empate em 0x0 e uma goleada sofrida por 4x0, respectivamente.

Contra o Atlético, as lembranças são ainda piores. Foram duas goleadas, uma por 5x1 e outra por 5x0, tomadas em 2012 e 2013, respectivamente, na Série A. As demais partidas foram diante do América.

Com exceção de um empate em 0x0, na Série B 2003, o Náutico sempre saiu do Independência lamentando uma derrota para o América. A começar pelo 3x0 na Segundona de 1988. Depois, um 2x1 na edição de 1996 da competição.

Na Série B 1997, dois tropeços, por 1x0 e 2x0. Em 2015, na mesma divisão, derrota por 2x1. Os jogos mais recentes, ainda pelo torneio, foram em 2017 e 2020, com o Timbu perdendo por 1x0 e 2x0, respectivamente.

As únicas vitórias do Náutico contra o América/MG como visitante foram em outros estádios em Minas Gerais. Em 1974, 3x0 no Brasileirão, mas em jogo disputado no Mineirão. Em 2010, 2x1 na Série B, na Arena do Jacaré. Na Segundona de 2014, o resultado de 3x1 foi obtido no Soares de Azevedo.

