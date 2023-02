Tabu em jogo: Náutico não vence Fortaleza como visitante desde 1965

A- A+

Além de dormir na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste - o Náutico hoje é o vice-líder, com 10 pontos, atrás do Ceará no critério de gols marcados -, o clube pode, neste domingo (26), diante do Fortaleza, no Presidente Vargas, acabar com um jejum de quase 60 anos. A última (e única) vez que o Timbu derrotou o Tricolor do Pici como visitante foi em 1965.



Pela Taça Brasil daquele ano, o Náutico venceu o Fortaleza por 3x2. Bita, Nino e Lala, cada um com um gol, marcaram para os alvirrubros. Croinha fez os dois dos cearenses. De lá para cá, porém, nada de triunfos pernambucanos longe do estado.



Nos 11 jogos seguintes, o Fortaleza venceu sete e empatou quatro. O mais recente foi no ano passado, na semifinal do Nordestão. O Tricolor ganhou por 2x0, no Castelão, faturando a taça da competição diante do rival do Timbu, o Sport.





O Náutico também terá pela frente a melhor defesa da Copa do Nordeste até o momento. O Fortaleza, líder do Grupo A, com 12 pontos, tomou apenas dois gols em quatro jogos. Os cearenses só foram vazados em uma partida na competição, na derrota por 2x0 para o ABC, no Frasqueirão, pela segunda rodada do torneio.

